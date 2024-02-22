День защитника Отечества: Идеи лучших подарков на 23 Февраля по знакам зодиака Иногда угадать с презентом представителю сильного пола непросто. Но помочь с этим может астрология. Узнайте знак зодиака мужчины, которому хотите сделать подарок, и воспользуйтесь нашей шпаргалкой. 22 февраля, 14:30 Обложка © Shutterstock

Выбрать идеальный подарок мужчине — довольно сложная задача. Если вдохновение оставило вас накануне мужского праздника, если не уверены в том, что именно может понравиться другу, любимому или коллеге, если вы хотите по-настоящему удивить мужчину, на помощь придёт астрология.

Экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун рассказала Life.ru, как с помощью знака зодиака угадать, что на самом деле хочет мужчина.

Что подарить на 23 Февраля по знаку зодиака: мужчина-Овен. Фото © Shutterstock

Овны в принципе любят подарки. Особенно если они связаны с новыми впечатлениями. "Такому мужчине вполне можно подарить билеты на спортивный матч, оплаченный мастер-класс по скалолазанию, хорошие кроссовки или бейсболку любимой спортивной команды. Брендированные бокалы для пива тоже будут приняты с большим удовольствием", — подсказывает эксперт.

Прагматичные люди со знаком зодиака Телец во всём стремятся к самому лучшему. Выбирая подарок такому мужчине, обращайте внимание на качество. Кожаные аксессуары, кошелёк или ручка с золотым пером станут самым желанным подарком для Тельца. Если вы хотите покорить сердце мужчины, украсьте подарок гравировкой с его инициалами.

Представители знака зодиака Близнецы, как рассказывает экстрасенс, любят подарки-сюрпризы: "Что бы вы ни готовили, делайте всё втайне, а чем необычнее будет подарок, тем он больше понравится". Подойдут часы в старинном стиле, ежедневник в кожаном переплёте, модный гаджет — всё, что отражает статус и чем можно похвалиться перед друзьями.

Раки достаточно консервативны и закрыты по складу характера. Поэтому, если вы не слишком хорошо знакомы с таким мужчиной, избегайте очень личных подарков. А вот бутылка хорошего вина, необычный деликатес или домашний декор придутся Раку по вкусу. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Продумывая подарок мужчине-Льву, отдайте предпочтение тем вещам, которые позволят ему выделиться из толпы. Шарф необычной расцветки, запонки с уникальным дизайном, именной халат, красивый набор бокалов — подойдёт всё, что поможет Льву чувствовать себя королём вечеринки.

Как найти идеи подарков на 23 Февраля мужчине, зная его знак зодиака: Лев. Фото © Shutterstock

"В отличие ото Львов, мужчины-Девы отдают предпочтение функциональности, а не внешнему виду", — делает акцент астролог Блэкмун. Поэтому им в подарок можно выбрать всё, что облегчает жизнь: бытовую технику, набор инструментов, домашний текстиль или подписку на интересный журнал.

Представители знака Весы — натуры тонкие и творческие. В подарок они будут рады получить билеты на концерт или премьерный спектакль, предметы искусства или ужин в хорошем ресторане. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Скорпионы — самый загадочный и скрытный знак зодиака. Они одинаково плохо относятся и к экстравагантным подаркам, и к сюрпризам, требующим их активного участия. А вот интеллектуальные подарки, например книга, головоломка, настольная игра или обучающий курс, будут приняты с удовольствием.

"Мужчины-Стрельцы любят всё, что связано с риском и приключениями", — даёт наводку эксперт. Новая удочка, охотничий нож или сплав на байдарках приведут представителя этого знака зодиака в восторг. Кроме того, обрадовать Стрельца можно шутливым подарком или добрым розыгрышем.

Что подарить на 23 Февраля мужчине, кто по гороскопу Козерог? Какие лучшие идеи подарков для Стрельцов? Фото © Shutterstock

Козероги — это те самые мужчины, у которых всё есть и им ничего не нужно. По крайней мере, именно так они о себе думают. Поэтому подарок для носителя этого знака зодиака должен быть максимально практичным и сдержанным. Например, бутылка хорошего алкоголя, подарочный сертификат, удобный рюкзак или универсальная отвёртка.

Выбирая подарок мужчине-Водолею, примите во внимание его интересы и увлечения. Коллекционеру можно дарить редкий предмет, автомобилисту — что-то, связанное с машинами. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Также Водолеи обычно неплохо разбираются в технике, поэтому их обрадует и новый гаджет, и необычный аксессуар.

Мужчины, рождённые под знаком зодиака Рыбы, — безнадёжные романтики. Им, по совету экстрасенса, можно подарить фотографию в красивой рамке, уютные домашние тапочки, набор столового серебра или сертификат в барбершоп.