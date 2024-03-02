5 опасных болезней, которые можно вычислить по сухости во рту

Сухость во рту ни у кого не вызывает тревогу — а зря, считает британский стоматолог Азад Эйрумлу. По его словам, хороший дантист сразу увидит, есть ли повод для опасений. И он необязательно должен быть связан со здоровьем полости рта. Есть и другие болезни, которые можно обнаружить благодаря этому симптому.

1. Сахарный диабет

У легенды Голливуда Сильвестра Сталлоне сахарный диабет первого типа. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

У больных сахарным диабетом недостаток гормона инсулина, поэтому слишком много глюкозы в крови. В результате нарушается обмен веществ и работа всех систем организма. Главные симптомы — частое мочеиспускание и неутолимая жажда.

2. Инсульт

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года. Фото © YouTube / The Independent

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения мозга. Может вызвать паралич отдельных частей тела и привести к смерти. Симптомы — головокружение, тошнота, оглушённость сознания. Но бывают и куда более безобидные признаки: чувство жара, потливость и сухость во рту.

3. ВИЧ-инфекция

Чарли Шин узнал о своём диагнозе в 2011 году. Фото © YouTube / West Coast Plastic Surgery Spa

Вирус иммунодефицита человека относится к "медленным" вирусам. После острой фазы наступает длительный период "затишья". Организм постепенно теряет способность сопротивляться инфекциям и опухолям.

Первые признаки болезни появляются в том числе в полости рта. И чувство сухости сопровождает каждый из них, будь то кандидоз, воспаление дёсен или расшатывание зубов.

4. Болезнь Альцгеймера

У Брюса Уиллиса схожая с болезнью Альцгеймера болезнь Пика. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Болезнь Альцгеймера обычно встречается у людей старше 65 лет. Она проявляется в расстройстве памяти и других нарушениях работы мозга. Болезнь всегда только прогрессирует и в среднем в течение семи лет приводит к смерти.

Сначала больной не может вспомнить недавно заученную информацию. Потом теряет способность ухаживать за собой. Но первыми звоночками могут стать даже головокружение и сухость во рту, хотя им часто не придают значения.

5. Синдром Шегрена

Синдром Шегрена диагностировали у американской теннисистки Винус Уильямс. Фото © YouTube / Venus Williams

Сухость глаз и полости рта — первые признаки синдрома Шегрена. Эта аутоиммунная болезнь поражает соединительную ткань, и сначала страдают слёзные и слюнные железы. Потом сухость проявляется на всех слизистых оболочках и коже.