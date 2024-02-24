В Германии изменили название Киева
МИД ФРГ изменил написание названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw
Министерство иностранных дел ФРГ изменило написание названия столицы Украины: теперь правильным будет считаться Kyjiw, а не Kiew. Об этом ведомство информировало в соцсети X (экс-Twitter).
"Мера касается веб-сайтов, таблички на Посольстве Германии на Украине, служебных печатей", — написала пресс-служба министерства.
Как сообщал Life.ru, в 2019 году Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Незалежной в международной базе с восходящего к русской транскрипции Kiev на Kyiv.
Обложка ©
Unsplash / Håkon Sataøen