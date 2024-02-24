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24 февраля, 00:09

В Германии изменили название Киева

МИД ФРГ изменил написание названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw

Министерство иностранных дел ФРГ изменило написание названия столицы Украины: теперь правильным будет считаться Kyjiw, а не Kiew. Об этом ведомство информировало в соцсети X (экс-Twitter).

"Мера касается веб-сайтов, таблички на Посольстве Германии на Украине, служебных печатей", — написала пресс-служба министерства.

В России не будут "переименовывать" Киев на украинский манер
В России не будут "переименовывать" Киев на украинский манер

Как сообщал Life.ru, в 2019 году Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Незалежной в международной базе с восходящего к русской транскрипции Kiev на Kyiv.

Обложка ©

Unsplash / Håkon Sataøen

Лариса Сафронова
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