Гладков: Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе хутора Развильный

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе хутора Развильный", — написал губернатор.

Гладков сообщил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал. Также удалось избежать и разрушений.