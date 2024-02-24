Гладков: Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе хутора Развильный
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе хутора Развильный", — написал губернатор.
Гладков сообщил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал. Также удалось избежать и разрушений.
Напомним, сегодня утром, 24 февраля, жителей белгородского посёлка Козинка призвали спуститься в укрытия из-за очередных украинских атак. Днём в Минобороны уточняли, что силы противовоздушной обороны сбили в регионе вражеский беспилотник. А полчаса назад в ведомстве сообщили о втором за день уничтоженном вражеском БПЛА.