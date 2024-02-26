5 забытых советских деликатесов: Раньше их ели все, а сегодня никто даже не вспоминает Гастрономические изыски были во все эпохи, СССР не исключение. Вот только если раньше эти лакомства считались "нормой", то сегодня могут вызвать много вопросов. О чём речь? 26 февраля, 16:00 Чем любили лакомиться в СССР: вспоминаем любимые и забытые рецепты. Обложка © ТАСС / Владимир Матвиевский

Если спросить, чем лакомились наши мамы и бабушки, то вы вряд ли услышите в ответ что-то типа "устрицы, фуа-гра или картошка фри". В советские времена гастрономические предпочтения у граждан были иные. Отчасти виноват в этом и дефицит, ведь для многих деликатесами были обычные мандарины или колбаса. Но эти забытые блюда СССР помнят только избранные.

Бутерброд с маслом и солью

Забытые рецепты простых лакомств из СССР. Фото © Shutterstock

Рецепт достаточно прост. Нужно было отрезать ломоть чёрного хлеба, щедро смочить его растительным маслом и посыпать солью — закуска готова! Многие с ностальгией вспоминают этот вкус. Была также версия десерта. Тогда на хлеб сыпали сахарный песок и потом смачивали водой. Получалась экономная версия сладкой булки.

Медовое масло

Ещё один вид сладкого десерта, который был популярен во времена СССР. Изготавливали его из сливочного масла, полученного из сливок с жирностью 52%. И по вкусу добавляли мёд. В зависимости от пропорций могло получиться столовое, но более нежное масло для бутербродов. Или более сладкое отдельное лакомство.

Простокваша слоёная

Простокваша слоёная — любимый рецепт детей и взрослых времён СССР. Фото © Shutterstoc

Граждане Советского Союза с особым трепетом относились к такому продукту, как простокваша. Считали его не только вкусным, но и полезным. Поэтому придумали даже особый вид — слоёный. Название отображает способ создания: слои джема, варенья, а иногда и конфитюра чередовались с обычной простоквашей. Её, как мы помним, делали с применением определённых молочнокислых бактерий.

Апельсиновый майонез

Помимо обычного вида майонеза советские хозяйки иногда экспериментировали. Путём добавления в него 20%-ного апельсинового сока, в итоге получался сладковато-кислый соус. Такое лакомство могло использоваться как в салатах, так и в выпечке. Сохранялся свежим апельсиновый майонез без добавления консервантов около 25 дней.

Кефир с вареньем или ягодами

Забытый рецепт самого вкусного советского кефира с вареньем. Фото © Shutterstock

Ещё одной радостью для детей в СССР был простой десерт, который могли сделать в любой семье. Брали обычный кефир и добавляли в него либо свежие и консервированные ягоды, оставшиеся после сбора с грядки, либо уже готовое варенье. И вкусно, и полезно!

Авторы Елизавета Терешкова