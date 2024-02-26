Анонсирован выход четвёртого фильма о Бриджит Джонс

Радостные новости для фанатов фильмов о Бриджит Джонс: американская актриса Рене Зеллвегер вернётся к этой роли в четвёртый раз. По данным Daily Mail, съёмки новой романтической комедии начнутся в мае в Лондоне.

"Рене рада вернуть Бриджит. Она так любит эту героиню. Ожидаем, что лихорадка Бриджит Джонс охватит Лондон уже этой весной", — рассказали источники британской газеты.

Сейчас проживающие в Штатах 54-летняя Зеллвегер и её 44-летний возлюбленный Ант Энстид ищут жильё на время съёмок. Предполагается, что к ролям вернутся и Колин Ферт (Марк Дарси), и Хью Грант (Дэниел Кливер) — их герои боролись за сердце Бриджит.

Напомним, согласно книгам английской писательницы Хелен Филдинг, на которых основывались предыдущие картины, Марк умирает, а Бриджит остаётся одна с сыном. Пока непонятно, повторятся ли эти события на экране.