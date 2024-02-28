От Бриджит Джонс до Дадли: Психолог разъяснила связь еды и эмоций на примере наших любимых фильмов 28 февраля, 07:10 Обложка © "Бриджит Джонс. Грани разумного", режиссёр Бибан Кидрон, сценаристы Эндрю Дэвис, Хелен Филдинг / Kinopoisk.ru; "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Еда — это не просто энергия для организма. Многие за счёт неё часто пытаются решить психологические и физические проблемы: усталость, злость, отчаяние, вопросы низкой самооценки, неудачи в личной жизни. Нередко этот паттерн используют в кино, чтобы сблизить персонажа со зрителем и повысить уровень эмпатии.

Бриджит Джонс и еда для утешения

В фильме "Дневник Бриджит Джонс" у главной героини явные сложности с контролем питания. Как объяснила руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян, еда выполняет для Бриджит сразу несколько функций. Во-первых, это способ утешения и удовлетворения эмоциональных потребностей: "заесть" стресс и одиночество, заполнить пустоту в душе.

Во-вторых, еда для героини является объектом контроля и самоорганизации. Она пытается использовать диеты для управления своим весом и внешним видом. Однако из-за неуверенности и недостатка самодисциплины ей часто трудно придерживаться ограничений, что вызывает у неё чувство разочарования.

Бриджит Джонс с друзьями. Кадр из фильма "Бриджит Джонс. Грани разумного" (2004 год, режиссёр Бибан Кидрон). Фото © Kinopoisk.ru

Психологические проблемы, стоящие за таким поведением, нередко включают в себя низкую самооценку и негативное отношение к своему телу. Мы видим, что Бриджит ощущает давление со стороны общества и часто сравнивает себя с другими, что может привести к стремлению изменить своё тело через строгие диеты. Однако такая стратегия, как правило, загоняет человека в круг "диета – срыв – диета". Происходит это из-за того, что жёсткие ограничения невозможно соблюдать долгое время. Это может только усугубить проблему. Вместо этого Бриджит стоило бы наладить здоровые отношения с едой, основываясь на принципах сбалансированного питания.

"Она могла бы учиться слушать своё тело, распознавать его потребности и питаться, когда действительно голодна, а не просто эмоционально подавлена. Кроме того, найти занятие, которое поможет уменьшить стресс и сбросить негативные эмоции, также может быть полезным в такой ситуации. Физическая активность, медитации или хобби помогают обратить внимание на заботу о себе в целом, а не только о внешнем виде и питании", — посоветовала психолог.

Кулинарный критик и еда из детства

Сцена из мультфильма "Рататуй", где ресторанный критик Антуан Эго вспоминает вкус домашнего блюда из детства, поднимает ряд интересных вопросов о питании и его влиянии на эмоциональное состояние. Эго, будучи кулинарным критиком, в своём подходе отдаёт предпочтение вкусу и наслаждению от еды. Он ищет и ценит блюда, которые вызывают у него эмоциональные реакции и воспоминания о детстве. Таким образом, можно предположить, что Эго может быть адептом интуитивного питания, где принято прислушиваться к своим желаниям и потребностям.

Ресторанный критик Антуан Эго. Кадр из мультфильма "Рататуй" (2007 год, режиссёры Брэд Бёрд, Ян Пинкава). Фото © Kinopoisk.ru

Одним из плюсов такого подхода является фокус на удовольствии от еды. Это помогает избежать строгих ограничений и запретов, а также позволяет лучше понимать собственные потребности и предпочтения в пище. Однако у интуитивного питания есть и минусы. Например, неконтролируемая привязанность к вкусовым предпочтениям может привести к избыточному потреблению нездоровых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Также придерживаться интуитивного питания будет сложно тем, кто страдает нарушениями пищевого поведения.

"Воспоминания о вкусах из детства и привязанность к любимой еде могут иметь сильное влияние на эмоции и питание. Поэтому при таком подходе важно соблюдать баланс между наслаждением едой и заботой о своём здоровье, учитывая при этом индивидуальные потребности и принципы правильного питания", — рекомендует Татьяна Исраелян.

Аня в кругу диет

В фильме "Я худею" героиня Аня живёт в постоянном круговороте диет и срывов. Это влияет на её психологическое состояние, отношения и наоборот — переживания приводят к "заеданию" стресса. Непрерывное стремление к стройному телу и постоянные срывы только усиливают чувство неполноценности и неуверенности в себе. Аня не заметила, как стала "заложницей" своего лишнего веса и комплексов, которые начали ограничивать её возможности.

Худеющая Аня. Кадр из фильма "Я худею" (2018 год, режиссёр Алексей Нужный). Фото © Kinopoisk.ru

По словам эксперта, такая ситуация может привести к тому, что человек будет избегать встреч, вечеринок, стремиться скрыться, чтобы избежать осуждения или сравнения с другими. Ограничения начинают влиять на отношения с окружающими, особенно с родными и близкими людьми. Так и произошло с Аней — её отношения с парнем разрушились после одной вечеринки.

Бандиты и чизкейк

Эпизод The Cheesecake Bandits из сериала "Друзья" поднимает интересный вопрос о привязанности к еде. Хоть сценарий сериала и несёт комедийный характер, паттерны, лежащие в основе серии, вполне реальны. Одной из причин, почему пища может вызывать такую сильную эмоциональную реакцию и привязанность, является её влияние на мозг. Некоторые продукты содержат определённые химические соединения, которые могут вызывать ощущение комфорта и удовлетворения, влияя на наши нейротрансмиттеры. Сахар, например, увеличивает уровень серотонина, вызывая чувство счастья и удовлетворения. Именно поэтому для некоторых людей пища становится способом самоуспокоения и проживания стресса.

Эпизод The Cheesecake Bandits, сериал "Друзья" (1994–2004 годы). Фото © Kinopoisk.ru

Так, тревожность, депрессия, эмоциональный стресс и проблемы с самооценкой могут стать причиной пищевой привязанности. Со временем это может перерасти в пищевые нарушения, такие как компульсивное переедание или анорексия, предупреждает психолог. В некоторых случаях люди действительно могут совершать незаконные действия, чтобы получить свою "дозу" пищи, что и демонстрируется в серии The Cheesecake Bandits.

Дадли и еда вместо воспитания

Нарочитое переедание Дадли из первой части "Гарри Поттера" помогает создать контрастный образ с главным героем и подчёркивает неприятный характер его кузена. Качественное воспитание сына в семье Дурслей фактически заменяется огромным количеством еды. Однако в реальной жизни подобный подход может привести к серьёзным последствиям для ребёнка. Первое, что может произойти, — это ухудшение здоровья. Ожирение, проблемы с сердцем, сахарный диабет и другие связанные с лишним весом заболевания.

"В дополнение к этим физическим последствиям такие дети, как Дадли, часто сталкиваются с определёнными психологическими проблемами. Они могут страдать от аутоагрессии, низкой самооценки, чувства неполноценности, проблем с социализацией. Такие дети могут ощущать себя отвергнутыми со стороны сверстников и иметь трудности в построении дружеских отношений", — объясняет эксперт сервиса Budu.

Дадли. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год, режиссёр Крис Коламбус). Фото © Kinopoisk.ru

Сегодня проблема детского ожирения и неправильного питания присутствует в подавляющем большинстве стран. Недостаток физической активности, доступность низкокачественной и высококалорийной пищи, реклама нездоровых продуктов и стрессовые условия в семье или обществе — те факторы, которые приводят к этой проблеме. Именно поэтому крайне важно с раннего возраста прививать детям здоровые пищевые привычки, развивать в них любовь к спорту и следить за тем, чтобы в жизни детей было достаточно физической активности.

Авторы Андрей Горяничев