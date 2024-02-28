Популярность онлайн-библиотек у россиян выросла за год на 50% 28 февраля, 17:19 Фото © engin akyurt / unsplash

Россияне стали активнее читать книги. Аналитики утверждают, что трафик электронных библиотек вырос за прошлый год на 50%. По данным Yota, самой популярной онлайн-библиотекой по итогам 2023 года оказался "Литрес". В сравнении с 2022 годом этот сервис улучшил свои показатели на треть. На второе место вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в первую пятёрку. А замыкает первую тройку MyBook, который за год увеличил потребление трафика на 10%.

Важно отметить, что из общего рейтинга выбыл шведский Storytel, который ранее занимал третье место по размеру аудитории в России. После того как компания покинула отечественный рынок, её пользователи перераспределились между российскими электронными библиотеками.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) — это абонент в возрасте 26-35 лет. Совсем немного (29%) им уступают более взрослые пользователи в возрастной группе 36-45 лет. Любопытно, что электронные библиотеки становятся всё более популярными у представителей старшего поколения: пользователи в возрастной группе "56+ " тратили на чтение онлайн в 2023 году на 71% больше трафика, чем годом ранее. Интерес к онлайн-чтению и у зумеров (14-20 лет) также увеличился в полтора раза (+ 48%).

Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске — на жителей этих регионов приходится больше всего интернет-трафика.

Авторы Алексей Берковиц