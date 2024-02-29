Один раз в четыре года: Почему 29 февраля считается не только особенно мистической, но и опасной датой Какие несчастья можно ожидать 29 февраля и как их избежать. Эксклюзивно для Life.ru экстрасенс рассказала про ритуалы, которые можно сделать в этот день, чтобы защитить себя. 29 февраля, 05:00 Обложка © Shutterstock

29 февраля — самый редкий день, обладающий особой энергетикой. Дополнительный день в году — это ещё один шанс, но также и риск. Наши предки очень не любили этот день и даже прозвали его Кощеевым (Кассиановым).

Только в этот день, 29 февраля, Кассиан Римлянин, обречённый на вечные мучения за предательство веры, получал возможность отдохнуть и побродить по земле. Те, кто сталкивался с ним, были обречены на неудачи. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Чтобы избежать негатива, 29 февраля лучше не выходить из дома без большой необходимости, не назначать на этот день праздники, тем более свадьбы, или важные деловые встречи. Верили, что самым опасным было время до полудня. "Сны в ночь на 29 февраля считались пророческими", — также добавляет в разговоре с Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун.

Какие неудачи можно приобрести 29 февраля и как от них защититься? Фото © Shutterstock

В этот день не пускали незнакомцев в дом, а тем более на ночлег, не отдавали свои вещи и вообще ничего из дома, сами старались не ночевать в незнакомом месте.

Не следует 29 февраля также заключать договоры или принимать важные решения, давать в долг или делать дорогие покупки. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Считается, что в этот день легко стать жертвой сглаза или порчи, поэтому лучше ни у кого ничего не брать, не принимать в дар, особенно без повода. Поднимать на улице или в других местах потерянные или забытые кем-то вещи — затея тоже достаточно рисковая.

Самым популярным обрядом для защиты себя от несчастий и болезней на Кощеев день считается обряд с сырым яйцом. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Аделина Блэкмун поделилась, как правильно сделать ритуал: "Яйцом можно "обкатать" себя или просто наговорить на него свои проблемы, а затем раздавить руками над ёмкостью и вылить". Такой ритуал, со слов экстрасенса, символизировал смерть Кощея и конец зимы. Более сложные обряды в этот день делать не рекомендуется, потому что любую ошибку можно будет исправить только через четыре года, в следующий високосный день.

Приметы и ритуалы на мистическую дату 29 февраля, которая бывает только раз в четыре года. Фото © Shutterstock

Что хорошего можно сделать 29 февраля? "Попрощаться с вредными привычками, тем более что високосный день в этом году приходится на убывающую Луну", — говорит астролог. А потом добавляет, что также можно сходить в церковь, поставить свечу и попросить об удаче и защите на весь год.