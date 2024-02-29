Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Украинский беспилотник уничтожен над Курской областью

Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по делу об уголовном иммунитете

В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна

Республиканцы в Сенате США останутся без лидера

Пашинян пригрозил, что Армения де-юре заморозит своё участие в ОДКБ

Премьер Польши может запечатать границу с Украиной

Путин подписал указ о новой Стратегии научно-технологического развития России

Шойгу показали новую систему защиты РЛС и противоосколочные "одеяла" на заводе под Тулой

В Германии заверили, что идею Макрона об отправке войск на Украину никто не поддержал

СК завёл уголовное дело по факту смерти пациента клиники хирурга Хайдарова

Один раз в четыре года: Почему 29 февраля считается не только особенно мистической, но и опасной датой

Какие несчастья можно ожидать 29 февраля и как их избежать. Эксклюзивно для Life.ru экстрасенс рассказала про ритуалы, которые можно сделать в этот день, чтобы защитить себя.

29 февраля, 05:00
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

29 февраля — самый редкий день, обладающий особой энергетикой. Дополнительный день в году — это ещё один шанс, но также и риск. Наши предки очень не любили этот день и даже прозвали его Кощеевым (Кассиановым).

Только в этот день, 29 февраля, Кассиан Римлянин, обречённый на вечные мучения за предательство веры, получал возможность отдохнуть и побродить по земле. Те, кто сталкивался с ним, были обречены на неудачи.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

Только в этот день, 29 февраля, Кассиан Римлянин, обречённый на вечные мучения за предательство веры, получал возможность отдохнуть и побродить по земле. Те, кто сталкивался с ним, были обречены на неудачи.
Только в этот день, 29 февраля, Кассиан Римлянин, обречённый на вечные мучения за предательство веры, получал возможность отдохнуть и побродить по земле. Те, кто сталкивался с ним, были обречены на неудачи.

Чтобы избежать негатива, 29 февраля лучше не выходить из дома без большой необходимости, не назначать на этот день праздники, тем более свадьбы, или важные деловые встречи. Верили, что самым опасным было время до полудня. "Сны в ночь на 29 февраля считались пророческими", также добавляет в разговоре с Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун.

Какие неудачи можно приобрести 29 февраля и как от них защититься? Фото © Shutterstock

Какие неудачи можно приобрести 29 февраля и как от них защититься? Фото © Shutterstock

В этот день не пускали незнакомцев в дом, а тем более на ночлег, не отдавали свои вещи и вообще ничего из дома, сами старались не ночевать в незнакомом месте.

Не следует 29 февраля также заключать договоры или принимать важные решения, давать в долг или делать дорогие покупки.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

Не следует 29 февраля также заключать договоры или принимать важные решения, давать в долг или делать дорогие покупки.
Не следует 29 февраля также заключать договоры или принимать важные решения, давать в долг или делать дорогие покупки.

Считается, что в этот день легко стать жертвой сглаза или порчи, поэтому лучше ни у кого ничего не брать, не принимать в дар, особенно без повода. Поднимать на улице или в других местах потерянные или забытые кем-то вещи — затея тоже достаточно рисковая.

Самым популярным обрядом для защиты себя от несчастий и болезней на Кощеев день считается обряд с сырым яйцом.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

Самым популярным обрядом для защиты себя от несчастий и болезней на Кощеев день считается обряд с сырым яйцом.
Самым популярным обрядом для защиты себя от несчастий и болезней на Кощеев день считается обряд с сырым яйцом.

Аделина Блэкмун поделилась, как правильно сделать ритуал: "Яйцом можно "обкатать" себя или просто наговорить на него свои проблемы, а затем раздавить руками над ёмкостью и вылить". Такой ритуал, со слов экстрасенса, символизировал смерть Кощея и конец зимы. Более сложные обряды в этот день делать не рекомендуется, потому что любую ошибку можно будет исправить только через четыре года, в следующий високосный день.

Приметы и ритуалы на мистическую дату 29 февраля, которая бывает только раз в четыре года. Фото © Shutterstock

Приметы и ритуалы на мистическую дату 29 февраля, которая бывает только раз в четыре года. Фото © Shutterstock

Что хорошего можно сделать 29 февраля? "Попрощаться с вредными привычками, тем более что високосный день в этом году приходится на убывающую Луну", говорит астролог. А потом добавляет, что также можно сходить в церковь, поставить свечу и попросить об удаче и защите на весь год.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!