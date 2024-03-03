Искусство требует жертв: 6 ужасных вещей, на которые пошли актёры ради правдоподобности на экране

В мире кино не редкость, когда актёры идут на невероятные жертвы ради достоверности своих ролей. Они готовы на всё, чтобы зритель поверил в происходящее на экране. Вот шесть ярких примеров того, как далеко могут зайти артисты в своём стремлении к искусству.

1. Леонардо Ди Каприо и сырая печень бизона

Актёрские жертвы ради искусства: Ди Каприо съел сырую печень бизона во время съёмок. Фото © "Выживший", режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту, сценарист Марк Л. Смит, Майкл Панке / Kinopoisk.ru

На съёмках "Выжившего" Леонардо Ди Каприо прошёл через множество испытаний, но самым запоминающимся стало употребление сырой печени бизона. Этот момент в фильме — не просто игра актёра, а его реальная реакция на необычный "деликатес". Этот акт самопожертвования принёс актёру заслуженный "Оскар".

2. Кристиан Бейл и его ужин из личинок

За кадром: когда ради роли не жалко ни тараканов, ни бабочек. Кристиан Бейл правда съел тех личинок. Фото © "Спасительный рассвет", режиссёр Вернер Херцог, сценарист Вернер Херцог / Kinopoisk.ru

В "Спасительном рассвете" Кристиан Бейл, играя пилота, попавшего в плен в джунглях, съел миску протухших потрохов с личинками. Этот момент стал одним из самых запоминающихся в фильме не только для зрителей, но и для самого актёра, который нашёл в этом челлендже источник забавы. Да, ел их по-настоящему!

3. Николь Кидман писает на ногу Зака Эфрона

Невероятные испытания на пути к "Оскару": Ди Каприо, Кейдж и другие. Фото © "Газетчик", режиссёр Ли Дэниелс, сценарист Ли Дэниелс, Питер Декстер / Kinopoisk.ru

Сцена в "Газетчике", где персонаж Николь Кидман писает на ногу Зака Эфрона, чтобы облегчить его боль от укуса медузы, остаётся одной из самых обсуждаемых. Николь не побоялась пойти на реальный акт ради правдоподобия сцены, что добавило фильму ещё больше реализма.

4. Николас Кейдж и его таракан

Как актёры стирают границы реальности ради правдоподобия сцен — история Николаса Кейджа и поедание таракана. Фото © "Поцелуй вампира", режиссёр Роберт Бирман, сценарист Джозеф Минион / Kinopoisk.ru

В "Поцелуе вампира" Николас Кейдж пошёл на реальную жертву, съев живого таракана в одной из сцен. Этот момент не просто шокировал зрителей, но и оставил неизгладимый след в памяти самого актёра, который потом признался, что больше никогда не согласится на подобный эксперимент.

5. Розамунд Пайк и кулинарные навыки убийцы

Розамунд Пайк тренировалась на тушах свиней, отрабатывая удары для "убийства" в кадре. Фото © "Исчезнувшая", режиссёр Дэвид Финчер, сценарист Гиллиан Флинн / Kinopoisk.ru

Для сцены в "Исчезнувшей", где её персонаж должен был прикончить человека, Розамунд Пайк отточила свои навыки на свиных тушах. Эта подготовка помогла сделать сцену расплаты на экране настолько правдоподобной, что зрители не сомневались в реалистичности происходящего.

6. Александр Паль и его деликатес из бабочки

Как далеко могут зайти актёры ради роли: Александр Паль съел бабочку. Фото © "Тряпичный союз", режиссёр Михаил Местецкий, сценарист Михаил Местецкий / Kinopoisk.ru

В "Тряпичном союзе" персонаж, которого играл Александр Паль, ест галлюциногенных насекомых. Актёр решил испытать на себе, каково это — есть живую бабочку, чтобы максимально правдиво передать ощущения своего героя.