Путин: Реальные потребности людей прорываются в ходе прямого диалога с ними

В ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию речь пойдёт не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая своё выступление перед палатами российского парламента.

"Сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и стратегических задачах, о программе действий, конкретных мер, которая формировалась в ходе поездок в регионы, прямого разговора с гражданами. Реальные потребности людей прорываются в этих беседах. Предложения граждан, их стремления стали основами тех проектов, которые прозвучат и сегодня", — проанонсировал глава государства.