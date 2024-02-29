Путин: Реальные потребности людей прорываются в ходе прямого диалога с ними
В ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию речь пойдёт не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая своё выступление перед палатами российского парламента.
"Сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и стратегических задачах, о программе действий, конкретных мер, которая формировалась в ходе поездок в регионы, прямого разговора с гражданами. Реальные потребности людей прорываются в этих беседах. Предложения граждан, их стремления стали основами тех проектов, которые прозвучат и сегодня", — проанонсировал глава государства.
Напомним, что президент Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию ежегодно. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Life.ru / Павел Баранов