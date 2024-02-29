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29 февраля, 09:34

Путин заявил, что Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела

Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер отметил, что политическая система России — это опора суверенитета страны.

"Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", — сказал глава государства.

Напомним, что президент Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию ежегодно. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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