Путин заявил, что Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела

Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер отметил, что политическая система России — это опора суверенитета страны.

"Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", — сказал глава государства.