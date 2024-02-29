Путин заявил, что Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела
Россия никому не даст вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер отметил, что политическая система России — это опора суверенитета страны.
"Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", — сказал глава государства.
Напомним, что президент Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию ежегодно. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Life.ru / Павел Баранов