Путин: Только все вместе россияне смогут решить стоящие перед страной задачи
Перед Россией стоят большие задачи, и решить их можно только всем вместе. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер напомнил, что благодаря единству россиян уже удалось отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны. Кроме того, Путин напомнил, как в ходе легендарной Русской весны "мы поддержали наших братьев и сестёр и их волю быть с Россией".
"Мы с вами уже доказали, что способны решать, доказали, что можем решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы", — резюмировал Владимир Путин.
Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Life.ru / Павел Баранов