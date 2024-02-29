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29 февраля, 09:44

Путин: Только все вместе россияне смогут решить стоящие перед страной задачи

Перед Россией стоят большие задачи, и решить их можно только всем вместе. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер напомнил, что благодаря единству россиян уже удалось отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны. Кроме того, Путин напомнил, как в ходе легендарной Русской весны "мы поддержали наших братьев и сестёр и их волю быть с Россией".

"Мы с вами уже доказали, что способны решать, доказали, что можем решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы", — резюмировал Владимир Путин.

Ожидается, что в сегодняшнем Послании глава государства уделит много внимания нацпроектам, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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