Путин: Только все вместе россияне смогут решить стоящие перед страной задачи

Перед Россией стоят большие задачи, и решить их можно только всем вместе. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер напомнил, что благодаря единству россиян уже удалось отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны. Кроме того, Путин напомнил, как в ходе легендарной Русской весны "мы поддержали наших братьев и сестёр и их волю быть с Россией".