Снова ретро-Меркурий: Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона Чтобы заранее построить свои планы и не сетовать потом на неблагосклонность светил, которые вдруг так не вовремя начали крутиться в обратном направлении, Life.ru составил список ретроградности всех планет на 2024 год. Пользуйтесь! 29 февраля, 11:30 Список ретроградных планет в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Прежде чем углубиться в тему, хотим напомнить, а что вообще такое это ретроградное движение планет. Так называют явление, при котором планета, кажущаяся обычно двигающейся вперёд относительно звёздного фона, начинает двигаться задом наперёд. Но так происходит только с точки зрения наблюдателя на Земле из-за особенностей орбиты планеты. Ретроградное движение может длиться несколько недель или месяцев.

В астрологии ретроградные планеты часто ассоциируются с трудностями, задержками, препятствиями и пересмотром планов. Считается, что во время ретропериода движения планеты её энергия не выражается полностью или делает это нестабильно. Что может привести к неудачам, конфликтам и неприятным событиям. Астрологи советуют быть особенно внимательными и осторожными во время ретроградных периодов планет и избегать начинания новых дел.

Почему происходит ретроградность планет, что это такое

Что такое ретроградность планеты простыми словами. Фото © Shutterstock

Ретроградное движение — от лат. retrogradus — "движущийся назад" — происходит по причине сложных взаимодействий между орбитами планет в нашей Солнечной системе. Если объяснять ретроградность простыми словами, происходит так из-за того, что небесные светила движутся по своим орбитам вокруг Солнца. И когда Земля обгоняет другую планету на её внутренней орбите, кажется, что та начинает менять направление и двигаться назад.

Фактически никакие планеты вспять не разворачиваются, всё это оптическая иллюзия, видимая землянам. Однако в астрологии принято крайне внимательно относиться к таким ретропериодам планет, потому что они могут иначе влиять на людей разных знаков зодиака.

Когда ретроградный Меркурий в 2024 году

Ретроградный Меркурий в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Первый месяц весны пройдёт спокойно, а вот начиная с апреля самая нелюбимая многими планета захочет подпортить всем планы и начнёт своё обратное движение. Всего в 2024 году будет три периода ретроградного Меркурия: 1–24 апреля

4–27 августа

25 ноября – 15 декабря.

За что в астрологии отвечает планета Меркурий? За коммуникацию, интеллект, мышление, учёбу и путешествия, а также за технологии, торговлю и обмен информацией. Меркурий также связан с логикой, анализом, обучением, общением, письменной и устной речью и ещё с рядом других аспектов, связанных с передачей и обработкой информации.

Каким знакам зодиака покровительствует Меркурий — Близнецам и Деве. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Сатурн в 2024 году

Ретроградный Сатурн в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Второй планетой, которая начнёт свою ретроградность, окажется Сатурн. В 2024 году крутиться в обратную сторону он будет всего один раз — с 29 июня по 15 ноября.

За что в астрологии отвечает Сатурн? Эта планета обычно ассоциируется с ответственностью, дисциплиной, структурой, ограничениями, уроками жизни, временем, трудностями, зрелостью, а также с кармой и уроками, которые нам предстоит выучить в текущей жизни. Сатурн также символизирует авторитет, строгость, устойчивость, стабильность, самодисциплину, трудолюбие и реализацию целей через упорный труд.

Каким знакам зодиака покровительствует Сатурн — Козерогу и Водолею. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Нептун в 2024 году

Ретроградный Нептун в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Летом некоторым представителям знаков зодиака планы может подпортить Нептун, который начнёт ретроградить. Из-за удалённости от Солнца и нас его обратный ход займёт достаточно много времени. Ретроградный Нептун в 2024 году будет с 2 июля по 7 декабря.

За что в астрологии отвечает Нептун? Эту планету обычно ассоциируют с мистикой, иллюзиями, фантазией, интуицией, творчеством, сновидениями и духовностью, а также с водными элементами, морем и океаном. Нептун также символизирует расплывчатость, неясность, искусство, музыку, танцы, медицину и жертвенность.

Какому знаку зодиака покровительствует Нептун — Рыбам. Люди именно с этого зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Уран в 2024 году

Ретроградный Уран в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Осенью, прямо в День знаний, обратное движение начнёт ещё одна планета Солнечной системы — Уран. Ретроградность продлится с 1 сентября 2024 года по 30 января 2025 года.

За что в астрологии отвечает планета Уран? Она обычно ассоциируется с переменами, инновациями, оригинальностью, свободой и независимостью, а также с революцией, неожиданными событиями, бунтом, разрушением старых порядков и общественных структур. Уран также символизирует разрушение и рождение нового, стремление к свободе и независимости, реформы и изменения.

Какому знаку зодиака покровительствует Уран — Водолею. Люди именно с этого зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Юпитер в 2024 году

Ретроградный Юпитер в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

В середине осени вместе с Ураном движение задом наперёд начнётся и у Юпитера. В 2024 году ретроградность планеты будет с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года.

За что в астрологии отвечает Юпитер? Планета часто ассоциируется с процветанием, удачей, ростом, благополучием, щедростью, оптимизмом, философией, знанием, духовностью, высшим образованием, правосудием и расширением горизонтов. Юпитер символизирует удачу, благополучие, защиту, рост и развитие. Эта планета также ассоциируется с мудростью, философией, верой, духовностью и стремлением к познанию высших истин.

Каким знакам зодиака покровительствует Юпитер — Стрельцу и Рыбам. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Марс в 2024 году

Ретроградный Марс в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Под конец года, в декабре, обратное движение начнёт и боевая планета Марс. Ретроградность в 2024 году будет тоже один раз — с 6 декабря 2024-го по 25 февраля 2025-го.

За что в астрологии отвечает Марс? Огненную планету связывают с энергией, страстью, амбициями, действием, агрессией, борьбой, силой, стойкостью, смелостью и воинственностью. Марс также символизирует физическую активность, спорт, силу воли, решимость, рискованные действия и боевой дух.

Каким знакам зодиака покровительствует Марс — Овну и Скорпиону. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградная Венера в 2024 году

Ретроградная Венера в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Планета любви и красоты была ретроградна всего 40 календарных дней в самом начале 2024 года. Именно под её обратное движение мы все встречали год Деревянного Дракона. Ретродвижение Венеры закончилось 29 января 2024 года и больше до 2025 года не планируется.

За что в астрологии отвечает планета Венера? Светило часто ассоциируется с любовью, красотой, эстетикой, чувственностью, гармонией, удовольствием, отношениями, искусством, женственностью и романтикой. Венера также символизирует привлекательность, обаяние, страсть, удовлетворение и радость.

Каким знакам зодиака покровительствует Венера — Тельцу и Весам. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Авторы Елизавета Терешкова