Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию

Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Путин поручил создать новую систему оплаты труда бюджетников к 2025 году

Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка

Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя

Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет

Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года

Снова ретро-Меркурий: Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона

Чтобы заранее построить свои планы и не сетовать потом на неблагосклонность светил, которые вдруг так не вовремя начали крутиться в обратном направлении, Life.ru составил список ретроградности всех планет на 2024 год. Пользуйтесь!

29 февраля, 11:30
Список ретроградных планет в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Список ретроградных планет в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Прежде чем углубиться в тему, хотим напомнить, а что вообще такое это ретроградное движение планет. Так называют явление, при котором планета, кажущаяся обычно двигающейся вперёд относительно звёздного фона, начинает двигаться задом наперёд. Но так происходит только с точки зрения наблюдателя на Земле из-за особенностей орбиты планеты. Ретроградное движение может длиться несколько недель или месяцев.

В астрологии ретроградные планеты часто ассоциируются с трудностями, задержками, препятствиями и пересмотром планов. Считается, что во время ретропериода движения планеты её энергия не выражается полностью или делает это нестабильно. Что может привести к неудачам, конфликтам и неприятным событиям. Астрологи советуют быть особенно внимательными и осторожными во время ретроградных периодов планет и избегать начинания новых дел.

Почему происходит ретроградность планет, что это такое

Что такое ретроградность планеты простыми словами. Фото © Shutterstock

Что такое ретроградность планеты простыми словами. Фото © Shutterstock

Ретроградное движение — от лат. retrogradus — "движущийся назад" — происходит по причине сложных взаимодействий между орбитами планет в нашей Солнечной системе. Если объяснять ретроградность простыми словами, происходит так из-за того, что небесные светила движутся по своим орбитам вокруг Солнца. И когда Земля обгоняет другую планету на её внутренней орбите, кажется, что та начинает менять направление и двигаться назад.

Фактически никакие планеты вспять не разворачиваются, всё это оптическая иллюзия, видимая землянам. Однако в астрологии принято крайне внимательно относиться к таким ретропериодам планет, потому что они могут иначе влиять на людей разных знаков зодиака.

Когда ретроградный Меркурий в 2024 году

Ретроградный Меркурий в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Меркурий в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Первый месяц весны пройдёт спокойно, а вот начиная с апреля самая нелюбимая многими планета захочет подпортить всем планы и начнёт своё обратное движение. Всего в 2024 году будет три периода ретроградного Меркурия:

  • 1–24 апреля
  • 4–27 августа
  • 25 ноября – 15 декабря.

За что в астрологии отвечает планета Меркурий? За коммуникацию, интеллект, мышление, учёбу и путешествия, а также за технологии, торговлю и обмен информацией. Меркурий также связан с логикой, анализом, обучением, общением, письменной и устной речью и ещё с рядом других аспектов, связанных с передачей и обработкой информации.

Каким знакам зодиака покровительствует Меркурий — Близнецам и Деве. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Сатурн в 2024 году

Ретроградный Сатурн в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Сатурн в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Второй планетой, которая начнёт свою ретроградность, окажется Сатурн. В 2024 году крутиться в обратную сторону он будет всего один раз — с 29 июня по 15 ноября.

За что в астрологии отвечает Сатурн? Эта планета обычно ассоциируется с ответственностью, дисциплиной, структурой, ограничениями, уроками жизни, временем, трудностями, зрелостью, а также с кармой и уроками, которые нам предстоит выучить в текущей жизни. Сатурн также символизирует авторитет, строгость, устойчивость, стабильность, самодисциплину, трудолюбие и реализацию целей через упорный труд.

Каким знакам зодиака покровительствует Сатурн — Козерогу и Водолею. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Нептун в 2024 году

Ретроградный Нептун в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Нептун в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Летом некоторым представителям знаков зодиака планы может подпортить Нептун, который начнёт ретроградить. Из-за удалённости от Солнца и нас его обратный ход займёт достаточно много времени. Ретроградный Нептун в 2024 году будет с 2 июля по 7 декабря.

За что в астрологии отвечает Нептун? Эту планету обычно ассоциируют с мистикой, иллюзиями, фантазией, интуицией, творчеством, сновидениями и духовностью, а также с водными элементами, морем и океаном. Нептун также символизирует расплывчатость, неясность, искусство, музыку, танцы, медицину и жертвенность.

Какому знаку зодиака покровительствует Нептун — Рыбам. Люди именно с этого зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Уран в 2024 году

Ретроградный Уран в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Уран в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Осенью, прямо в День знаний, обратное движение начнёт ещё одна планета Солнечной системы — Уран. Ретроградность продлится с 1 сентября 2024 года по 30 января 2025 года.

За что в астрологии отвечает планета Уран? Она обычно ассоциируется с переменами, инновациями, оригинальностью, свободой и независимостью, а также с революцией, неожиданными событиями, бунтом, разрушением старых порядков и общественных структур. Уран также символизирует разрушение и рождение нового, стремление к свободе и независимости, реформы и изменения.

Какому знаку зодиака покровительствует Уран — Водолею. Люди именно с этого зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Юпитер в 2024 году

Ретроградный Юпитер в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Юпитер в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

В середине осени вместе с Ураном движение задом наперёд начнётся и у Юпитера. В 2024 году ретроградность планеты будет с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года.

За что в астрологии отвечает Юпитер? Планета часто ассоциируется с процветанием, удачей, ростом, благополучием, щедростью, оптимизмом, философией, знанием, духовностью, высшим образованием, правосудием и расширением горизонтов. Юпитер символизирует удачу, благополучие, защиту, рост и развитие. Эта планета также ассоциируется с мудростью, философией, верой, духовностью и стремлением к познанию высших истин.

Каким знакам зодиака покровительствует Юпитер — Стрельцу и Рыбам. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградный Марс в 2024 году

Ретроградный Марс в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградный Марс в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Под конец года, в декабре, обратное движение начнёт и боевая планета Марс. Ретроградность в 2024 году будет тоже один раз — с 6 декабря 2024-го по 25 февраля 2025-го.

За что в астрологии отвечает Марс? Огненную планету связывают с энергией, страстью, амбициями, действием, агрессией, борьбой, силой, стойкостью, смелостью и воинственностью. Марс также символизирует физическую активность, спорт, силу воли, решимость, рискованные действия и боевой дух.

Каким знакам зодиака покровительствует Марс — Овну и Скорпиону. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Когда ретроградная Венера в 2024 году

Ретроградная Венера в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Ретроградная Венера в 2024 году: даты и на какие знаки зодиака влияет. Фото © Shutterstock

Планета любви и красоты была ретроградна всего 40 календарных дней в самом начале 2024 года. Именно под её обратное движение мы все встречали год Деревянного Дракона. Ретродвижение Венеры закончилось 29 января 2024 года и больше до 2025 года не планируется.

За что в астрологии отвечает планета Венера? Светило часто ассоциируется с любовью, красотой, эстетикой, чувственностью, гармонией, удовольствием, отношениями, искусством, женственностью и романтикой. Венера также символизирует привлекательность, обаяние, страсть, удовлетворение и радость.

Каким знакам зодиака покровительствует Венера — Тельцу и Весам. Люди именно с этими знаками зодиака могут особо остро чувствовать обратное движение светила.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!