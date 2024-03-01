В Алюминиевой Ассоциации заявили о сложном положении отрасли

Дни алюминия прошли на международной выставке-форуме "Россия" под эгидой Алюминиевой Ассоциации, объединяющей 140 предприятий и исследовательских центров России. Участники этого важнейшего отраслевого мероприятия предложили посмотреть на алюминий по-новому: не только как на крылатый металл для авиации, но и как на универсальный материал для всех отраслей, или, как выразился в своем приветствии участникам встречи вице-премьер Марат Хуснуллин, "материал будущего". По словам Ирины Казовской, председателя Алюминиевой Ассоциации, основными драйверами спроса на алюминий в стране стали строительство, развитие инфраструктурных проектов, алюминизация транспорта, разработка новых сплавов и энергетика. Она отметила, сегодня уже около четверти всего потребляемого в стране алюминия используется в строительстве.

Заместитель министра строительства России Сергей Музыченко конкретизировал: сегодня из алюминия строят быстровозводимые конструкции, делают опалубку, ограждения, витражные и фасадные конструкции и даже алюминиевую пудру для производства ячеистых бетонов. На повестке дня – композитное применение алюминия в сочетании со стальными и железобетонными элементами, а в перспективе производство из него несущих конструкций, особенно в сейсмоопасных регионах.

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в своём приветствии к участникам Дней алюминия отметил, что в отрасли, которая известна не только как высокотехнологичная и быстрорастущая индустрия, но и как флагман развития других базовых секторов промышленности России, заняты 600 тысяч человек. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что за последние несколько лет в России удалось увеличить потребление алюминиевой продукции с 700 тысяч тонн до 1150 тысяч тонн в прошлом году. Россия находится на второмместе в мире по производству алюминия с выпуском 4,1 миллиона тонн в год, уступая только Китаю. Так что потенциал потребления внутренним рынком алюминиевой продукции, который, по оценке Евтухова, составляет свыше двух миллионов тонн в год, базируется на прочной основе.

Ирина Казовская в своём выступлении назвала несколько оптимистичных цифр: за 2016-2023 годы рост поставок первичного алюминия российским потребителям составил 48%, а общий рост потребления отечественной алюминиевой продукции – 61%. В этом плане очень интересным оказалось выступление Виктора Селезнёва из Комитета Госдумы по энергетике. По его словам, из алюминия сегодня делают опоры ЛЭП, применяют при производстве трансформаторов и так далее. Без алюминия было бы невозможно реализовать московский проект "Чистое небо", в рамках которого власти убрали под землю километры воздушной проводки в городе, заменив её на алюминиевую. Это возымело не только эстетический эффект, но и финансовый. Экономия составила 15-20%. Селезнёв также напомнил, что с 2017 года Минэнерго, после разработки алюминиевого сплава восьмой серии, вновь разрешило использовать этот материал для электропроводки в жилых домах. Казовская заметила, что алюминиевая проводка не только долговечней, но и на 40% дешевле медной. Без алюминия невозможно также развитие новой энергетики – из него, в частности, делают лопасти и башни ветрогенераторов, накопители для электромобилей и многое другое.

День алюминия на выставке-форуме "Россия". Обложка © Алюминиевая ассоциация

Один из участников мероприятия сказал такую фразу: "алюминий продолжает удивлять". Сегодня из него производят малоформатные аэропорты и ангары для самолётов и судов, декор для многоэтажных зданий и станций метрополитена, пассажирские и транспортные мостовые переходы, упаковку для лекарств и банки для напитков. Но в России его всё ещё недостаточно используют. Если в Германии потребление составляет около 43 кг алюминия на душу населения, а в США – 27 кг, то в России – около 10 кг.

Проблема, в первую очередь, в недостаточной информированности потребителей, а также в определённой косности мышления.

У отрасли есть также и объективные проблемы, связанные с санкциями. Компанию РУСАЛ, как крупнейшего отечественного производителя, лишили серьёзной доли собственной сырьевой базы. Решением вопроса станет строительство глиноземного завода в Ленинградской области, в которое компания инвестирует сотни миллиардов рублей. Алюминиевая Ассоциация, со своей стороны, разработала и уже реализует более 150 собственных проектов по стимулированию внутреннего спроса на алюминий. Виктор Евтухов отметил, что в России действует план развития алюминиевой промышленности до 2030 года.