8 причин завести кошку: Как пушистый оберег защитит от сглаза, порчи и злых духов Если хотите завести домашнего питомца, но не можете выбрать между собакой или кошкой, то отдавайте предпочтение последней. Life.ru рассказывает, почему вам нужен именно этот пушистик и как киса сможет защищать дом с точки зрения эзотерики. 5 марта, 14:30 Как кошки с помощью усатой магии могут защитить и вас, и дом? Обложка © Shutterstock

Коты полезны не только тем, что дают ласку, любовь и защищают квартиру или дом от мышей. В отличие от собак, у них есть и некоторые "эзотерические свойства". По каким восьми причинам вам обязательно нужно завести кота и как он улучшит вашу жизнь?

1. Кошка улучшает биополе

Зачем нужны коты? Чтобы улучшить энергетику жилища! Фото © Freepik

Пушистики устроены таким образом, что улавливают любой негатив, вбирают его в себя и удаляют из квартиры. Если у человека плохое настроение, он грустит или вовсе впал в депрессию, то кошка помогает справиться с этим состоянием, улучшая жизнь хозяина.

К тому же пушистик всегда действует как антистресс. Можно его погладить, приобнять — и настроение поднимется через несколько минут.

2. Котик в доме — индикатор благополучия

Если заведёте кошку, то в любой момент сможете определять, "в ресурсе" вы или нет. Если пушистик не носится по квартире целыми днями, достаточное количество времени спит, хорошо питается и ходит в лоток, то в вашей жизни всё хорошо.

Но если питомец каждый день мяукает по ночам, мало ест и испражняется где попало, то, возможно, где-то вы свернули не туда. Нужно срочно что-то менять в жизни, чтобы вернуться "в ресурс".

3. Кошка указывает, кто в конфликте жертва

Не думайте о том, завести ли кота, а делайте это, ведь питомец поможет определить, кто прав, кто виноват. Фото © Freepik

Если происходит ссора между близкими, то животное тонко чувствует, кто в ней прав. Кошка сразу подойдёт к жертве конфликта и начнёт жалеть её, мурлыча и прикасаясь к ноге. Поэтому если во время склоки вы не уверены, поступили ли правильно, то можно посмотреть на поведение своего пушистого друга. Если он подходит к вам, то в ссоре жертва — вы. Если игнорирует, то агрессор.

4. Кошка — индикатор того, какой вы человек

С точки зрения эзотерики и энергетики так уж вышло, что пушистиков любят только хорошие. Плохие люди, как правило, этих питомцев ненавидят. Если хотите протестировать себя, то купите хвостатого и посмотрите на его реакцию. Если усатый отвечает взаимностью и любовью, то чувствует, что рядом человек с положительной энергетикой. Если же грустит, то в себе нужно что-то менять.

Таким же способом можно проверить своих близких и знакомых. Проследите, как ведёт себя пушистик, когда к вам приходят гости: от кого прячется, на кого шипит, к кому ластится. Тогда про мысли и энергетику человека всё станет понятно.

5. Кошка будет энергетически оберегать дом

Можно ли завести кота для защиты квартиры: 8 причин, как хвостатые оберегают хозяев на энергетическом уровне. Фото © Freepik

При попадании в новое помещение пушистики обнюхивают и осматривают всё пространство. Так они "устанавливают энергетический контроль" над территорией, берут её под свою защиту. Поэтому, если хотите сберечь свой дом от сглаза и порчи, кошка — лучший вариант.

6. Пушистик — детектор плохих людей в доме

Кошки тонко чувствуют намерения людей, даже если те пытаются их скрыть. Поэтому держать питомца нужно и для того, чтобы сразу понимать, какие скрытые цели у человека, зашедшего в дом. Если в квартиру зашёл хороший мужчина, то пушистик будет к нему ластиться и мурчать. Если плохой, то шипеть и злиться. Благодаря коту недоброжелателю провести вас не получится.

7. Сила мурчания и психологический эффект

Можно ли завести кота для очищения квартиры от негативной энергии? Фото © Freepik

Когда кошка начинает издавать характерные звуки, она производит некий обряд очищения квартиры от отрицательной энергии. Кроме того, мурлыканье оказывает и физическое влияние на человека: приводит в норму давление и избавляет от стресса.

8. Кот защищает от злых духов

Почти в каждой квартире есть призраки, которые для вас незаметны, но питомец их видит. Многие пушистики могут блокировать духов и мешать им "атаковать" вас. Чтобы эффективнее защититься от соседей из потустороннего мира, нужно покупать животных с тёмной окраской, они более полезны в этом плане.

Авторы Никита Фартов