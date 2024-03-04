Всемирный день дикой природы: появились новые программы поддержки биоразнообразия и сохранения экологии 3 марта отмечался Всемирный день дикой природы, учреждённый Генеральной ассамблеей ООН в 2013 году. Его задача — привлечь дополнительное внимание к необходимости сохранения и охраны флоры и фауны. 4 марта, 11:52 Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

В этот день многие крупные компании рассказывают о реализации экологических проектов и программ по защите природы, в том числе по сохранению лесов, бережному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и деятельности крупных предприятий. Компании постоянно совершенствуют подходы к управлению природоохранной деятельностью, наращивают масштабы экологических мероприятий и "зелёных" инвестиций в охрану окружающую среду. Такой политики придерживается, в частности, РУСАЛ.

Защите экологии и сохранению климата посвящены шесть трансформационных проектов из двенадцати, которые определены опорным документом компании — Стратегией устойчивого развития бизнеса до 2035 года. По этим шести направлениям в компании поставили перед собой задачу добиться эффекта декаплинга — разрыва порочной связи между наращиваем бизнеса и увеличением воздействия на окружающую среду. Усилия предприятия направлены на сокращение нагрузки на экологию при сохранении экономического роста.

— Забота о сохранении окружающей среды и снижение воздействия на экологию — важные направления нашей ежедневной работы, которые отражают стремление к сохранению природы для нынешних и будущих поколений. Также мы считаем важным быть открытыми и рассказывать о своих экологических программах и проектах, соответствуя лучшим мировым практикам и задавая тренды в России. Недавно мы впервые опубликовали два добровольных отчёта: о сохранении биоразнообразия и об управлении водными ресурсами. В новых документах мы собрали результаты многолетней работы большого числа специалистов и всех неравнодушных людей, которые вместе с нами заботятся об окружающей среде, — говорит Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член исполнительного комитета (правления) РУСАЛа.

Сохранение и восстановление лесов

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Большое значение имеет авиационная охрана лесов от пожаров, поскольку горение лесов не только убивает "зелёные лёгкие" планеты и повышает выбросы углекислого газа, но и может угрожать жизням людей. Первый лесной климатический проект (ЛКП) по авиационной охране лесов от пожаров был запущен алюминиевой компанией в 2019 году в Красноярском крае. Он включал в себя поиск и подготовку персонала, а также приобретение новой и амортизацию действующей авиатехники и специального оборудования для мониторинга пожарной опасности и тушения пожаров в одном из труднодоступных районов края.

Активно поддерживаются и другие природоохранные и экологические инициативы. Так, например, в рамках ежегодного экологического марафона "Зелёная волна", который реализуется с 2017 года, волонтёры компании и активные горожане высаживают по несколько тысяч деревьев и кустарников в парках и скверах городов Сибири и Урала, где расположены предприятия компании. В 2023 году в акции приняли участие более 1240 волонтёров из 18 городов, которые высадили более 2200 растений. Места для озеленения впервые выбирались на основе собственного аналитического инструмента компании — индекса устойчивого развития городов ответственности. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять сферы, в которых существуют пробелы и которые требуют повышенного внимания компании, а также анализировать эффективность проводимых в этом контексте мероприятий.

В целом в рамках программы лесовосстановления в течение последних четырёх лет РУСАЛ высадил более 3,6 млн деревьев в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Коми.

Бережное управление водными ресурсами

Большое внимание уделяется созданию системы замкнутого водооборота, постоянному увеличению доли повторно используемой воды с тем, чтобы сокращать водозабор и объём сточных вод, а также вопросам безопасной эксплуатации объектов размещения отходов. Так, например, алюминиевая компания ежегодно проводит оценку воздействия своих производств на водные объекты, модернизирует предприятия, занимается строительством новых и реконструкцией действующих природоохранных объектов. Уже сейчас доля повторного и оборотного водоснабжения в производственных процессах РУСАЛа составляет более 90%, а количество реализованных проектов в области охраны водных ресурсов начиная с 2004 года превысило три десятка.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

В контексте заботы о водных объектах и экосистемах алюминиевая компания занимается вторичным обводнением ранее осушенных торфяников. В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с Правительством Ленинградской области о старте первого подобного проекта в регионе, где насчитывается более 2300 торфяных месторождений на площади порядка 600 тыс. га. Это первый для России подобный проект, климатический эффект которого по разным оценкам может достигать от 2 до 40 т СО2-эквивалента с гектара в год. Кроме снижения выбросов парниковых газов, проект направлен на уменьшение рисков природных пожаров, а также увеличение биологического разнообразия, восстановление уникальных мест обитания различных, в том числе редких представителей флоры и фауны.

Ежегодно проходит масштабная экологическая акция "День реки" по уборке от мусора и восстановлению берегов рек и водоёмов в регионах ответственности компании. Экомарафон стал продолжением волонтёрского проекта "День Енисея", созданного Русским географическим обществом и РУСАЛом в 2011 году как акция для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России. С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек. В 2023 году в акции приняли участие почти 2 тысячи человек, которые собрали 37 тонн мусора.

Сохранение биоразнообразия

В области сохранения биоразнообразия основные проекты и программы связаны с восстановлением водных биоресурсов — например, выпуском молоди в водные объекты, включая мальков осетра и хариуса. География мероприятий по восстановлению популяций редких и ценных пород рыб в водных объектах, затронутых деятельностью компании, охватывает реки Чулым, Селенгу, Енисей и др. Так, в 2023 году в реку Чулым было выпущено более 35 тысяч мальков осетра.

В центре внимания также сохранение редких видов животных — снежного барса, лесного северного оленя — и забота о местах их обитания.

Авторы Валерия Мишина