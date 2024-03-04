"Президент точно высказался": Медведев процитировал слова Путина о границах России

Сегодня граждане России строят будущее страны. Страны, которая выполняет особую судьбоносную миссию в глобальном мире. Об этом заявил зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Дмитрий Медведев напомнил о словах Путина: Границы России нигде не заканчиваются. Видео © Telegram / "Знание.Новости".

"И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена. О наших границах точно и лаконично высказался наш президент: "Границы России нигде не заканчиваются". Это очень хорошие слова", — отметил Медведев.

Политик добавил, что оппоненты России должны зарубить у себя на носу тезис, который прекрасно понимают друзья и союзники РФ, что чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся. По словам Медведева, история доказала это уже не раз, а сегодня на этом принципе строится пограничная политика России. Зал встретил слова зампреда СБ РФ овациями.