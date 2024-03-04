"Президент точно высказался": Медведев процитировал слова Путина о границах России
Медведев напомнил о словах Путина: Границы России нигде не заканчиваются
Сегодня граждане России строят будущее страны. Страны, которая выполняет особую судьбоносную миссию в глобальном мире. Об этом заявил зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
Дмитрий Медведев напомнил о словах Путина: Границы России нигде не заканчиваются. Видео © Telegram / "Знание.Новости".
"И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена. О наших границах точно и лаконично высказался наш президент: "Границы России нигде не заканчиваются". Это очень хорошие слова", — отметил Медведев.
Политик добавил, что оппоненты России должны зарубить у себя на носу тезис, который прекрасно понимают друзья и союзники РФ, что чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся. По словам Медведева, история доказала это уже не раз, а сегодня на этом принципе строится пограничная политика России. Зал встретил слова зампреда СБ РФ овациями.
Напомним, в 2016 году Владимир Путин на встрече с юными географами задал вопрос, где заканчиваются границы России. Один из детей ответил, что в Беринговом проливе. Президент же отметил, что "границы России нигде не заканчиваются". Позже глава государства рассказал, что впервые произнёс эту фразу на встрече с одним из бывших президентов США: "Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации".
ТАСС / Валерий Шарифулин