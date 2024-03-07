Бумажки из прошлого: Как заработать на коллекционных советских открытках Открытки — это вам не просто картонки! Это воспоминания, крошечные капсулы времени. Ну и способ подзаработать. Собрали несколько раритетов, которые сейчас можно продать и выручить несколько тысяч рублей — влёгкую! 7 марта, 15:30 За какие советские открытки коллекционеры в 2024 году готовы выложить целое состояние? Getty Images / Igor Golovniov / Universal Images Group

В эпоху цифровых технологий, когда поздравления прилетают в секунду и чаще всего теряются среди тысяч сообщений, открытки из прошлого возвращают нас к истинным ценностям. Среди страниц истории СССР нашлись сокровища, которые могут принести не только эмоциональное, но и… материальное удовлетворение.

Новогодняя ДМПК 1964 года

Какие советские открытки можно дорого продать в 2024 году. Фото © Very-old-life.livejournal.com

Цена: 900 руб. Эта двусторонняя маркированная почтовая карточка, выпущенная Министерством связи СССР по случаю Нового года, — одно из самых доступных предложений для начинающих коллекционеров. Невысокая стоимость не умаляет её историческую ценность. Да и художественную — тоже! Только посмотрите на эту компанию. Дед Мороз с электропилой — это уже интересно!

Поздравительная открытка к 8 Марта 1964 года

Открытка времён СССР к 8 Марта: сколько стоит. Фото © Getty Images / Igor Golovniov / Universal Images Group

Цена: 950 руб. Эта открытка редко встречается на рынке, что делает её особенно привлекательной для коллекционеров. Важность тематики и историческая значимость делают её значимой даже с подписями, что обычно снижает стоимость предметов коллекционирования.

Двойная открытка от издательства "Марка"

Какие бумажки из Советского Союза сегодня ценятся у коллекционеров? Фото © Evfimi.livejournal.com

Цена: 1000 руб. Эта двойная открытка с изображением лесного обеда разрабатывалась как приглашение на торжества. С тиражом всего в 100 000 экземпляров, она обещает стать ещё более ценной с течением времени. Качественные и редкие экземпляры всегда найдут своего покупателя!

ДМПК 1965 года от Министерства связи СССР

За сколько можно продать открытку из СССР. Фото © Gas-kvas.com / Сергей Владимирович Михалков

Цена: 1200 руб. Эта почтовая карточка с милиционером, напоминающим дядю Стёпу, встречается очень редко, но при этом по цене остаётся доступной для широкого круга коллекционеров: всего 1200 рублей. А некоторые экземпляры были проданы даже за 2000 рублей, что говорит о потенциале роста ценности в будущем.

Двойная открытка-прямоугольник от "Марки"

Дорогие советские открытки. Фото © Olga74ru.livejournal.com

Цена: 2500 руб. Эта новогодняя открытка с весёлым щенком требует особого внимания при отправке — её нужно складывать и отправлять в конверте. Такая особенность вкупе с высокой ценой подчёркивает редкость и коллекционную ценность.

Открытка издательства "Галилея"

Цена: 6200 руб. Открытки этого издательства входят в число самых ценных. Высокая стоимость отражает уникальность, редкость и исключительное качество экземпляров. Да тут одна иллюстрация чего стоит — лесные жители плавают по водоёму на зонте!

Крайне редкая новогодняя открытка из Казахстана

Заработать состояние на старых открытках: самые дорогие экземпляры. Фото © Dmitry-v-ch-l.livejournal.com

Цена: от 11 000 до 30 000 руб. Без конверта эта новогодняя открытка, изданная в Казахстане, продаётся за 11 000 рублей, а в комплекте с неподписанным конвертом цена увеличивается до 30 тысяч! Такое значительное различие в цене подчёркивает важность полноты коллекции и сохранности экземпляров.

В то время как большинство открыток, которые мы отправляем, — это цифровые картинки в мессенджерах, эти цветные картонки только растут в цене! Коллекционирование советских открыток — это не только хобби, но и вложение в историю, культуру и искусство. Кто знает, может, у вас на антресолях тоже завалялось несколько редких открыток?

Авторы Сергей Трофимов