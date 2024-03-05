Спортивный фестиваль "На лыжи!" объединил 22 города России

Сотни спортсменов, профессионалов и любителей в возрасте от полутора до 80 лет приняли участие в спортивном фестивале "На лыжи!". Его площадкой стали более 20 российских городов: на лыжню вышли в Ангарске, Ачинске, Братске, Дивногорске, Иркутске, Кандалакше, Новокузнецке, Пикалево, Саяногорске, Североуральске, Таежном, Тулуне, Черемхове и Шелехове. 10 марта спортивный марафон подхватят Нижний Новгород, Тайшет и Ухта.

В программе лыжные забеги на различные дистанции, семейные эстафеты, а также конкурсы и мастер-классы. Амбассадором фестиваля является Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Считаю, что это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной – провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии", – говорит основатель проекта «На лыжи!» Олег Дерипаска.

Фестиваль «На лыжи!» ежегодно собирает тысячи любителей активного образа жизни и любителей лыж. Фото © nalyzhi.ru

Фестиваль "На лыжи!" — это проект, направленный на всестороннее развитие лыжных гонок в России, как одного из наиболее народных и доступных видов спорта. Он реализуется по инициативе основателя компаний РУСАЛ и Эн+ Олега Дерипаски с 2016 года при поддержке Федерации лыжных гонок России. На сегодняшний день общее число участников фестиваля превышает уже 70 тысяч человек.

Один из элементов проекта – внедрение уроков физкультуры на лыжах в школы. С 2019 года проводится федеральный конкурс «Лучший лыжный тренер»: лучшие детские тренеры получают стипендии и доступ к курсам повышения квалификации. Благодаря проекту впервые за последние 10 лет были созданы современные методические пособия для детских тренеров, которые учитывают специфику подготовки лыжников. Кроме того, организаторы занимаются созданием и улучшением лыжной инфраструктуры в регионах: строительством и реконструкцией трасс и лыжных баз, закупкой техники, экипировки и спортивного инвентаря для региональных сборных команд и сборной России по лыжным гонкам. В частности, был модернизирован лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» в Иркутской области, стадионы «Северный Артек» и «Металлург» в Братске, в Каменске-Уральском обустроена лыжная база «Металлист».