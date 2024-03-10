7 признаков, что вы превращаетесь в бочку жира и пора перестать уже есть чипсы

Набрать избыточный вес может каждый. Достаточно всего лишь начать перебарщивать с потребляемыми калориями в течение дня, расслабляться перед телевизором с баночкой пенного и поедая снеки в неограниченном количестве. Изменения фигуры не заставят себя долго ждать. Как распознать первые признаки ожирения, предрасположенность к нему и вовремя перестать есть?

1. Ожирение у женщин и мужчин можно определить по индексу массы тела

Признаки ожирения можно распознать, рассчитав индекс массы тела (ИМТ). Фото © Freepik

Формула ИМТ простая. Нужно поделить массу тела на рост в метрах в квадрате.

Формула ИМТ простая: нужно поделить массу тела на рост в метрах в квадрате. Предположим, человек весит 82 килограмма при росте 178 сантиметров. Вычислить массу тела можно по формуле: 82 кг (масса) : (1,78 x 1,78) м (рост) = 26.

Затем воспользуйтесь следующей формулой для определения результата: Если индекс больше 25 — это избыточная масса.

Если выше 30, то ожирение — нужно садиться на диету и заниматься спортом.

Если ИМТ ниже 25, то проблем с весом нет. Достаточно считать калории, и тогда удастся сохранить подтянутую фигуру.

А вот если цифра меньше 18, то у вас явный недобор массы тела и пора обратиться к врачу.

2. Ожирение у женщин и мужчин приходит, если они много едят

Норма приёма пищи в день — три-четыре раза (максимум — пять). Если вы постоянно перекусываете и за всё время съедаете по семь-восемь порций еды, то, скорее всего, потребляете слишком много калорий. В таком случае всё лишнее превращается в полный живот и целлюлит на бёдрах.

3. Признаки ожирения возникают у тех, кто мало двигается

Избыточный вес появляется из-за отложения жиров. Фото © Freepik

Если целыми днями сидите за столом и почти не выходите гулять, мало двигаетесь, то организму не на что тратить энергию и накопленные калории. В этом случае он будет откладывать их в жировую прослойку.

Чтобы снизить вероятность растолстеть, достаточно регулярно и в бодром темпе ходить в течение минимум часа по улице. Дойти пешком до метро или остановки общественного транспорта — это тоже некий спорт. Организм растрачивает энергию и не откладывает жир, а значит, предрасположенности к полноте не будет.

4. Избыточный вес появится, если не занимаетесь спортом

Как бы правильно вы ни питались, этого будет недостаточно. Чтобы гарантированно сбросить лишние килограммы, нужно внедрять в своё расписание физические нагрузки. В идеале — 2–3 раза в неделю. Жировые отложения уходят только благодаря интенсивным тренировкам.

Спорт можно выбирать любой. Подойдёт и плавание, и бокс, и кардионагрузки в спортзале. Главное, чтобы после занятий вы ощущали усталость. Это основной признак того, что из организма ушла вся гадость.

5. Важный момент при профилактике избыточного веса — есть качественные продукты

Питание при избыточном весе должно быть не только сбалансированным, но и состоять из качественной еды. Фото © Freepik

Вдобавок к спорту нужно отказаться от любой плохой пищи. Продукты, которые продаются в дешёвых супермаркетах, — низкого качества. Значит, в организм вместе с ними поступает много вредного — пустых калорий, которые не дают энергии, но зато приводят к полноте.

6. Ожирение у женщин и мужчин появляется из-за фастфуда

Если злоупотребляете бургерами, пиццей и чипсами, то точно скоро располнеете. Эту гадость можно есть не чаще пары раз в месяц. Вдобавок не стоит злоупотреблять любимыми дамами роллами и суши. Блюдо только кажется безобидным, но на самом деле оно тоже очень калорийно и может навредить вашей фигуре.

7. Генетическая предрасположенность

Избыточный вес у женщины и мужчины часто возникает из-за того, что у родителей была аналогичная проблема. Фото © Freepik