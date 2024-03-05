Банки улучшают условия по денежным переводам Определён топ-3 банков с самыми выгодными условиями по переводам. Многие участники рынка уже стали повышать лимиты для бесплатных переводов, а с 1 мая вступит в силу требование сделать перечисления до 30 млн рублей в месяц на собственный счёт в другом банке бесплатными. 5 марта, 14:17 Обложка © Shutterstock

В топ банков с самыми выгодными комиссиями по исходящим переводам попали "Тинькофф", Сбер и Газпромбанк. Таковы результаты исследования Smart Ranking. Агентство проанализировало тарифы 16 крупнейших российских банков и выяснило, как после санкций изменился рынок денежных переводов. По итогам работы был составлен рейтинг кредитных организаций с самыми выгодными условиями по переводам для физических лиц.

Больше всего трансакций в России проходит через систему быстрых платежей (СБП). Аналитики изучили базовые тарифы 16 крупнейших кредитных организаций России. На оценку повлияли лимиты и комиссии по переводам, география покрытия, доступные для трансакций валюты, а также способы переводов. Рейтинг построен на основе анализа условий исходящих переводов как по России, так и за рубеж.

"Тинькофф" вообще не берёт комиссию за перечисления по реквизитам и номеру телефона, а также по СБП. Кроме того, он даёт широкий набор опций и валют для международных переводов.

Газпромбанк и Сбербанк предлагают максимально допустимые на сегодняшний день суммы для бесплатных переводов СБП (до 100 тыс. рублей). Они также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций.

Стоит отметить, что система быстрых платежей (СБП) остаётся одним из самых популярных способов перевода денег между гражданами внутри страны. По данным исследования, за IV квартал 2023 года через неё провели 2,4 млрд операций на сумму 10,4 трлн рублей. Это следует из отчёта Центробанка.

Фото © Shutterstock

Сейчас лимит на переводы без комиссии составляет 100 тыс. рублей в месяц. Если трансакция превышает эту сумму, банк может устанавливать комиссию самостоятельно. Впрочем, тут имеются ограничения. Они составляют не более 0,5% от суммы и максимум 1500 рублей.

Впрочем, по факту лимиты на перечисления через СБП у каждого банка свои. Где-то до пяти миллионов без комиссии, а где-то — один миллион.

Есть и другие способы перевода денег — по реквизитам счёта или по номеру карты. В первом случае кредитные организации устанавливают высокие лимиты для бесплатных перечислений. Россияне всё ещё активно переводят средства за рубеж. Доля дружественных стран в структуре валютных перечислений, по данным ЦБ на IV квартал 2023 года, составляла 63,8%. Переводы в банки-партнёры стран СНГ и ближнего зарубежья можно делать по реквизитам или по номеру телефона. Ещё один способ отправки средств за рубеж — по номеру карты.

Кроме того, расширяется ассортимент доступных для перевода валют. Так, "Тинькофф" запустил для физических лиц продажу трёх новых валют: киргизского сома, таджикского сомони и бразильского реала. Также возобновили продажу тайского бата и азербайджанского маната. Банк также расширил возможности валютных переводов за границу и для юрлиц. Они теперь могут рассчитаться с контрагентами из Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана.

С 1 мая 2024 года вводится лимит на бесплатные переводы между своими счетами в пределах 30 млн рублей в месяц. Это, вероятно, приведёт к некоторому снижению комиссионных доходов кредитных организаций. Однако размер переводов без платы между разными людьми останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия же за перевод сверх этой суммы не изменится и будет по-прежнему составлять в среднем около 0,5% от суммы трансакции, но не более полутора тысяч рублей.

Повышение лимита на бесплатные переводы между счетами россиян в разных банках внутри страны усилит конкуренцию между кредитными организациями. Это даст возможность клиентам легко переходить от одного игрока к другому без потери денег. В результате банки, чтобы сохранить клиентов, будут пересматривать тарифы, расширять линейку специальных предложений и повышать качество обслуживания.

Авторы Валерия Мишина