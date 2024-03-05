Эксперты ЭИСИ: Путин — единственный кандидат, предлагающий реальную программу развития России

Среди кандидатов в президенты России, которые примут участие в выборах 15–17 марта, только Владимир Путин предлагает реальную программу развития страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы президента – 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?".

По словам политолога Александра Асафова, программа Владимира Путина нацелена на поддержку России во всех ключевых направлениях, а её главную черту эксперт охарактеризовал как "человекоцентричность".

Владимир Путин — во время посещения предвыборного штаба в Гостином Дворе 17 января 2024 года. Фото © Life.ru

Программа Владимира Путина состоит из обращений граждан, из запросов, которые люди озвучивали на встречах с ним, — это запросы "с земли", которые были проанализированы и включены в программу уже с решениями. Этот документ стратегический, он содержит план не только до 2030 года, это направление развития страны значительно дальше. Центром программы кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни. Все новые национальные проекты так или иначе служат этой цели. Политолог Александр Асафов

Совершенно иного объёма и качества проработки программу представил кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Участники круглого стола отметили, что Харитонов не первый день в политике, это человек опытный, знающий, как себя преподнести. Но в качестве программы избиратель увидел очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов.

"В ней нет слова "молодёжь", нет слова "будущее". Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. Притом что многие члены КПРФ пользуются благами капиталистического строя. Сам факт, что программа не сориентирована на будущее, — уже серьёзный просчёт", — отметил руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Кандидат от КПРФ в президенты России в 2024 году Николай Харитонов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Нет в программе Харитонова и слова "патриотизм". А что в программе есть? То, что уже давно существует в нашей стране. Например, Харитонов требует выход российского образования из Болонской системы. По факту же этот выход состоялся ещё в 2022 году. Владимир Шаповалов

Но если в программе Харитонова слово "молодёжь" не встречается вообще, то программа его оппонента из партии "Новые люди" Владислава Даванкова этим словом буквально изобилует. Отразился тот факт, что многие из авторов документа младше 30 лет. Сам Даванков старается транслировать, что ему близки все тезисы, которые перечислены в программе, кандидат вроде бы говорит на молодёжном языке, даёт "пять" роботу в предвыборном ролике и много говорит про искусственный интеллект.

"Есть ли в документе завышенные ожидания? Конечно есть! Если возвращаться к программе 170 пунктов, то Владислав Даванков хочет охватить не только молодёжь. Например, инициатива о 70 тысячах рублей в качестве единой зарплаты для врачей и иные социальные инициативы. Он думает о том, что электорат нужно расширять и программа должна быть шире", — рассуждает исполнительный директор коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Стулова.

170 пунктов программы Владислава Даванкова выглядят масштабными, эклектичными и немного оторванными от реальности. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

А вот в программе кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, по мнению экспертов ЭИСИ, не обошлось без популистских заявлений. Сама программа родилась в результате опроса, который проводит партия в регионах под лозунгом "Скажи Слуцкому правду", но при этом ЛДПР достаточно активно использует образ своего покойного лидера Владимира Жириновского. Даже сама политическая программа Слуцкого озаглавлена как "Дело Жириновского живёт".

"Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живёт, но обретает новое содержание. В будущем партия явно попытается ещё это использовать, но конечную форму этого дела нам ещё предстоит увидеть", — заметил в ходе круглого стола замгендиректора консалтинговой группы "Полилог" Никита Сетов.

В программе Слуцкого эксперты рассмотрели излишний популизм. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

В завершение дискуссии эксперты отметили: Владимир Путин имеет неоспоримое преимущество как с точки зрения опыта, так и в части видения развития страны и только он обозначил те проблемы, которые реально волнуют избирателей. А по словам Екатерины Соколовой, заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, программа Владимира Путина выделяется не только на фоне других кандидатов в нашей стране, но и на фоне мировом.