8 вкуснейших шипучек в СССР, которые в 100 раз вкуснее любой колы

Советские власти не пускали на внутренний рынок "буржуйскую газировку". Но зато жители страны могли насладиться другими напитками, которые были не только безвредными, но и очень вкусными. Что вместо пепси и колы пили в Советском Союзе?

1. Советский "Байкал"

Напитки в СССР с необычным цветом ценились больше всего. Фото © Freepik

Изначально эту газировку в СССР разрабатывали, чтобы она стала аналогом колы. Но единственное, что между ними было общего, — чёрный цвет. По вкусу напитки друг от друга кардинально отличались. "Байкал" имел более хвойный вкус.

Советская шипучка начала стремительно завоёвывать отечественный рынок с 1973 года. В составе был чёрный чай, а также боярышник и рябина. Многие люди, рождённые в СССР, считают этот вкус лучшим даже сейчас.

2. "Колокольчик"

Этот лимонад в СССР не отставал по популярности от "Байкала", хотя о нём сейчас мало кто помнит. Название напиток получил в честь основного ингредиента, который был в его составе, — выжимки колокольчика. По цвету, запаху и аромату напиток был очень похож на спрайт.

3. Газировки из СССР: "Буратино"

"Буратино" — напиток, который обожали школьники СССР. Фото © ТАСС / Игорь Кубединов

Советские газировки пользовались популярностью не только у взрослых, но и у детей. Любимой советской шипучкой подростков считался "Буратино". В его составе было много лимона и апельсина.

В Советском Союзе для создания такого лимонада использовали натуральные продукты. Поэтому срок годности у газировки был небольшой — семь дней. Но спрос превышал предложение, поэтому с полок напиток сметали за считаные дни.

4. Советская газировка "Крем-сода"

Лимонад в СССР отличался от других напитков благодаря действительно необычному вкусу. При его создании смешивались сразу два необычных аромата — газировка и мороженое. Сейчас на полках магазинов тоже можно купить аналог легендарного напитка. Правда, уже никто не пишет на нём "Крем-сода", а называют этот вкус "ванилью".

5. "Ситро" — легендарная советская шипучка

Напиток "Ситро" можно даже сейчас встретить на прилавках магазинов. Фото © Freepik

Не было газировки в СССР лучше, чем старое доброе "Ситро". Летом она помогала утолять жажду, ведь в состав добавляли лимон и апельсин.

Продавался напиток в большой стеклянной бутылке. При производстве использовались качественные, натуральные продукты, поэтому в холодильнике такой напиток долго не хранился.

6. "Дюшес"

У кого ни спросишь про любимые напитки из СССР, первым делом назовут "Дюшес". Правда, газировка была на любителя — имела грушевый вкус, который нравился далеко не всем. Тем не менее история этой шипучки тянется с 1930 года — и многие бывшие советские граждане любили именно её.

7. "Тархун"

Эти газировки времён СССР знали все. Какая ваша любимая? Фото © Wikipedia / Stolbovsky

Легендарный напиток создали даже до Советского Союза. Он появился ещё в XIX веке. За основу взято растение эстрагон. Никто бы не мог и подумать, что газировка с ним будет такой вкусной.

Советские люди любили напиток за оригинальный вкус и аромат. К тому же многих привлекал его необычный зелёный цвет. Благодаря этому "Тархун" смог произвести настоящую революцию среди жителей СССР.

8. "Сиропы со вкусом"

Советский сироп нужно было разводить водой. Фото © Freepik

Во времена раннего Советского Союза популярность обрели совершенно иные напитки — сиропы. При их производстве использовались не химические вещества со вкусовыми добавками, а только натуральные фрукты.

Делать себе такой лимонад каждый советский гражданин мог сам. Ему нужно было всего лишь залить сироп водой. Поэтому шипучка была не только полезной и вкусной, но и нереально дорогой. А вот длительность хранения у такого напитка была маленькой. Если не выпить его быстро, то он мог испортиться.