Не "Постучись в мою дверь" единым: Ещё 6 замечательных турецких сериалов про любовь Романтические сериалы завораживают весь мир интересным сюжетом, харизматичными персонажами и красивыми актёрами. Life.ru рассказывает про шесть достойных историй про любовь, от которых вы проплачете весь вечер. А потом захотите такой же сюжет для себя в жизни. 6 марта, 16:00 Турецкие сериалы, которые скрасят ваш вечер. Обложка © "Запах клубники". Режиссёр Филиз Гюльмез Пакман, сценарий Бану Зенгин Так, Аслы Зенгин / Kinopoisk.ru

Турецкие сериалы про любовь снимают довольно часто. В Интернете есть много романтических комедий, которые растрогают вас до глубины души и заставят сопереживать персонажам. Что можно включить уже сегодня вечерком, если вам нравится смотреть на красивых турецких актёров, а сердце давно не сжималось от сопереживания?

1. Сериал "Любовь напрокат"

Лучшие турецкие сериалы с переводом на русский заставят вас плакать. Фото © "Любовь напрокат". Режиссёры Метин Балекоглу, Барыш Йош, Шенол Сонмез, сценаристы Илькер Барыш, Мерич Аджеми / Kinopoisk.ru

В сериале рассказывается история о рыжей девушке Дефне. Её брат оказался в беде, и, чтобы выручить его, главной героине приходится влезать в авантюру. Одна женщина предлагает Дефне пойти на работу в компанию, которая изготавливает обувь, и охмурить начальника. Та соглашается, ведь даже не подозревает, что влюбится в будущего босса по-настоящему. Их отношения развиваются до того момента, пока избранник не узнаёт, что она познакомилась с ним ради денег. Но бросит ли он непутёвую возлюбленную или простит?

2. "Запах клубники"

Турецкие сериалы в хорошем качестве обыгрывают историю бедной девушки и богатого парня. Фото © "Запах клубники". Режиссёр Филиз Гюльмез Пакман, сценарий Бану Зенгин Так, Аслы Зенгин / Kinopoisk.ru

Один из лучших турецких сериалов рассказывает о типичной истории любви. Бедная девушка Аслы встречает богатого парня Бурака, между ними возникает настоящая любовь.

Мажор ещё не знает, насколько они близки с будущей избранницей. Оказывается, что мама Аслы работает служанкой у него в доме. Сначала отношения парня с девушкой развиваются довольно сложно. Главные герои друг с другом даже враждовали. Но к концу сериала между Аслы и Бураком разгорятся настоящие чувства.

3. Турецкий сериал "Чёрная любовь"

Лучшие турецкие сериалы часто снимают о несчастной любви. Но конец всегда хороший. Фото © "Чёрная любовь". Режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk.ru

Турецкие сериалы про любовь часто рассказывают о двух людях, которые без ума друг от друга, но вынуждены были расстаться. Картина "Чёрная любовь" не исключение.

История повествует про паренька из бедной семьи Кемаля, который работает инженером и получает маленькую зарплату, и его возлюбленную, художницу Нихан, которая зарабатывает много. Под предлогом нищеты девушка предлагает расстаться прямо во время предложения Кемаля выйти за него замуж. Парочка расстаётся на пять лет и не видится, разбежавшись по разным городам. Однако потом Кемаль "пересобрал" себя и построил умопомрачительную карьеру. Вернулся в Стамбул, чтобы отомстить бывшей возлюбленной. Получится ли у него, или чувства снова проснутся после такой долгой паузы?

4. "Ветреный"

Смотреть лучшие турецкие сериалы на русском лучше с пачкой салфеток, чтобы вытирать слёзы. Фото © "Ветреный". Режиссёры Джем Карджи, Benal Tahiri, Али Ильхан, сценаристы Берсан Тан, Зейнеп Альгин / Kinopoisk.ru

Ещё один турецкий сериал про любовь рассказывает про мужчину Мирана, который в детстве лишился своих родителей из-за оплошности со стороны другой семьи. Чтобы отомстить виновникам гибели близких, он знакомится с девушкой Рейян. Она дочь как раз тех, кому главный герой решил испортить жизнь. Правда, Миран и сам не уверен, насколько много вины других людей в том несчастном случае много лет назад.

Вокруг Мирана и Рейян разворачивается необычная история любви. Их хотят рассорить друг с другом и превратить во врагов. Получится ли у сладкой парочки сохранить любовь?

5. Турецкий сериал "В ожидании солнца"

Лучшие турецкие сериалы снимают и про любовь между хорошей девушкой и плохишом. Фото © "В ожидании солнца". Режиссёр Алтан Дёнмез, сценаристы Айсин Акбулут, Джюнейт Болак, Дениз Дарги / Kinopoisk.ru

Если вы поклонница красавчика Керема Бюрсина, главного героя "Постучись в мою дверь", то этот турецкий сериал тоже заслуживает внимания. "В ожидании солнца" рассказывает про нетипичную историю любви. Приличная и воспитанная девушка влюбляется в очень плохого парня. Но возникает любовный треугольник, который испытает их отношения на прочность.

6. Сериал "Любовь напоказ"

Лучшие турецкие сериалы онлайн всегда начинаются со ссоры партнёров, а потом они мирятся. Фото © "Любовь напоказ". Режиссёр Сердар Гёзелекли, сценаристы Илкер Арслан, Барыш Эрдоган, Кюбра Сюлюн / Kinopoisk.ru

В сериале разворачивается история упрямой девушки Айше, которая повстречала сердцееда Керема. Он очень богатый молодой человек, но ветреный. Герой вообще не собирался заводить серьёзные отношения, пока не повстречал свою судьбу в виде Айше. Хитростью та заставляет Керема жениться на ней. Казалось бы, счастливый финал? Но нет, всё только начинается.

Авторы Никита Фартов