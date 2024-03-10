10 уморительных картин, наглядно доказывающих, что искусство не только для занудных скупердяев
Искусство совсем необязательно должно быть серьёзным и вызывать бурю сложных эмоций. Есть художники, которые пишут такие работы... Рассмешат вас не хуже мемов. Собрали 10 таких примеров.
"Подарок моей подруге и её мужу на день рождения: фантастическая картина их дерперман-пинчера", — jread.
Фото © Reddit / jread
"Моя 15-летняя дочь купила эту лягушачью штучку в комиссионке, а потом сделала ей великолепный портрет", — chriswrightmusic.
Фото © Reddit / chriswrightmusic
"Нарисовал чучело-мяучело на маленьком холсте", — achoye.
Фото © Reddit / achoye
"Моя сестра и я нарисовали друг другу Боба Росса на Рождество, оказалось, у нас похожее чувство юмора..." — AlexSturdeeAlexSturdee.
Фото © Reddit / AlexSturdee
"Моя девушка на вечере рисования. Эта картина будет украшать нашу стену ещё очень долго", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Девушка нарисовала Сквидварда из мультика "Губка Боб Квадратные Штаны". Как вам?" — Kendo2019.
Фото © Reddit / Kendo2019
"Эта картина у меня в ванной комнате..." — binky779.
Фото © Reddit / binky779
"Встретил вот такого криво нарисованного кота в галерее", — lejka005.
Фото © Reddit / lejka005
"Решил заняться живописью. "Реддит", вот мой кот Джорджи-фрут", — zacknewcott.
Фото © Reddit / zacknewcott
"Я новичок в этом, но друзья сказали, что "Реддиту" понравится моя картина ленивца-папы", — Popesloth.
Фото © Reddit / Popesloth
Reddit / Пользователь Reddit, zacknewcott