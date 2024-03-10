10 уморительных картин, наглядно доказывающих, что искусство не только для занудных скупердяев

"Подарок моей подруге и её мужу на день рождения: фантастическая картина их дерперман-пинчера", — jread.

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"Моя 15-летняя дочь купила эту лягушачью штучку в комиссионке, а потом сделала ей великолепный портрет", — chriswrightmusic.

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"Нарисовал чучело-мяучело на маленьком холсте", — achoye.

Фото © Reddit / achoye

"Моя сестра и я нарисовали друг другу Боба Росса на Рождество, оказалось, у нас похожее чувство юмора..." — AlexSturdeeAlexSturdee.

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"Моя девушка на вечере рисования. Эта картина будет украшать нашу стену ещё очень долго", — Пользователь Reddit.

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"Девушка нарисовала Сквидварда из мультика "Губка Боб Квадратные Штаны". Как вам?" — Kendo2019.

Фото © Reddit / Kendo2019

"Эта картина у меня в ванной комнате..." — binky779.

Фото © Reddit / binky779

"Встретил вот такого криво нарисованного кота в галерее", — lejka005.

Фото © Reddit / lejka005

"Решил заняться живописью. "Реддит", вот мой кот Джорджи-фрут", — zacknewcott.

Фото © Reddit / zacknewcott

"Я новичок в этом, но друзья сказали, что "Реддиту" понравится моя картина ленивца-папы", — Popesloth.