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6 марта, 01:29

В России обсудят повышение маткапитала до миллиона рублей

Законопроект о повышении маткапитала до миллиона рублей подготовили в Госдуме

Депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду" подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала. Парламентарии предлагают увеличить выплаты на второго и третьего ребёнка до миллиона рублей.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, маткапитал давно стал эффективным инструментом стимулирования рождаемости. Рост стоимости жилья и инфляции, которая "подсушивает" любые выплаты, требует увеличения поддержки.

"Выход? Опережающий рост размера маткапитала уже с 1 февраля следующего года: 756,7 тысячи рублей на первого ребёнка и 1 миллион на второго, а также на третьего ребёнка (при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало)", — написал депутат в телеграм-канале, добавив, что обсуждение инициативы состоится в среду, 6 марта.

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Повышение с 1 апреля 2024 года ожидает и социальную пенсию, рассказывал Life.ru ранее. Прибавка коснётся восьми видов выплат.

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Агентство "Москва"

Илья Пушкарев
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