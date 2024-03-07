Инженеры и архитекторы рассказали, как строилась "G-Drive арена" в Омске
В Сети выпустили проект "Воплощение энергии". Он позволит увидеть, из чего состоит "G-Drive арена", ставшая местной достопримечательностью, а инженеры и архитекторы расскажут об интересных особенностях строительства.
Обложка. Кадр из видео © Gdrivearena.ru / "Архитектура будущего"
"Воплощение энергии" раскрывает детали строительства масштабного объекта — "G-Drive арены". Проект создан одной из ведущих российских интернет-медиакомпаний.
Здание арены многофункционально. В видеопроекте подробно рассказывают о ходе строительства арены, а также о том, какие цели преследовали создатели и как сейчас работает комплекс. О своей работе рассказали члены команды строительства "G-Drivе арены" — инженеры, конструкторы, архитекторы, IT-специалисты.
При строительстве использовались уникальные конструкции. Например, для строительства было создано более трёх тысяч свай. Это было необходимо, чтобы обеспечить фундаменту прочность. Крыша состоит из 14 металлических ферм. Их длина — почти сто метров, а вес — около ста тонн. Общая площадь арены — 64 тысячи квадратных метров, а её высота — 40 метров. На высшем уровне сделаны звук и свет. Использовалось лучшее технологическое оборудование.
Строительство дома для клуба "Авангард" началось в 2020 году. Закончилось оно в рекордно короткие сроки — 2 года 4 месяца. В три смены шли работы на площадке. За это время было только два выходных — 1 января 2021 года и 1 января 2022 года.
Сейчас арена стала точкой притяжения горожан, спортивным и зрелищным центром Омска. Этот технологичный многофункциональный комплекс принимает разные массовые мероприятия. Здесь проходят и концерты поп-звезд, и чемпионаты ММА.
Комплекс готов принять и взрослых, и детей. Для маленьких гостей есть детская комната, пеленальные помещения и различные игровые площадки. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду, а также выделили специальный ряд на 120 мест.
Людям после работы хочется провести время в спокойной понятной обстановке, чтобы получить позитивные эмоции. В новом комплексе предусмотрены все возможности использования как территории перед ареной, так и площади вокруг неё и внутри.
Об арене уже снято много фильмов и репортажей, но в таком ракурсе её "начинку" показали первый раз. Дело в том, что раньше в силу проектных обязательств создатели комплекса не могли поделиться тонкостями строительства. Сейчас это стало возможным.