Инженеры и архитекторы рассказали, как строилась "G-Drive арена" в Омске В Сети выпустили проект "Воплощение энергии". Он позволит увидеть, из чего состоит "G-Drive арена", ставшая местной достопримечательностью, а инженеры и архитекторы расскажут об интересных особенностях строительства. 7 марта, 08:25 Обложка. Кадр из видео © Gdrivearena.ru / "Архитектура будущего"

"Воплощение энергии" раскрывает детали строительства масштабного объекта — "G-Drive арены". Проект создан одной из ведущих российских интернет-медиакомпаний.

Здание арены многофункционально. В видеопроекте подробно рассказывают о ходе строительства арены, а также о том, какие цели преследовали создатели и как сейчас работает комплекс. О своей работе рассказали члены команды строительства "G-Drivе арены" — инженеры, конструкторы, архитекторы, IT-специалисты.

Кадр из видео © Gdrivearena.ru / "Архитектура будущего"

При строительстве использовались уникальные конструкции. Например, для строительства было создано более трёх тысяч свай. Это было необходимо, чтобы обеспечить фундаменту прочность. Крыша состоит из 14 металлических ферм. Их длина — почти сто метров, а вес — около ста тонн. Общая площадь арены — 64 тысячи квадратных метров, а её высота — 40 метров. На высшем уровне сделаны звук и свет. Использовалось лучшее технологическое оборудование.

Строительство дома для клуба "Авангард" началось в 2020 году. Закончилось оно в рекордно короткие сроки — 2 года 4 месяца. В три смены шли работы на площадке. За это время было только два выходных — 1 января 2021 года и 1 января 2022 года.

Сейчас арена стала точкой притяжения горожан, спортивным и зрелищным центром Омска. Этот технологичный многофункциональный комплекс принимает разные массовые мероприятия. Здесь проходят и концерты поп-звезд, и чемпионаты ММА.

Кадр из видео © Gdrivearena.ru / "Архитектура будущего"

Комплекс готов принять и взрослых, и детей. Для маленьких гостей есть детская комната, пеленальные помещения и различные игровые площадки. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду, а также выделили специальный ряд на 120 мест.

Людям после работы хочется провести время в спокойной понятной обстановке, чтобы получить позитивные эмоции. В новом комплексе предусмотрены все возможности использования как территории перед ареной, так и площади вокруг неё и внутри.

Кадр из видео © Gdrivearena.ru / "Архитектура будущего"

Об арене уже снято много фильмов и репортажей, но в таком ракурсе её "начинку" показали первый раз. Дело в том, что раньше в силу проектных обязательств создатели комплекса не могли поделиться тонкостями строительства. Сейчас это стало возможным.

Авторы Валерия Мишина