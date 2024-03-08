Удиви её на 8 Марта: Семь поз для классного секса, которые вы точно не пробовали

Желание интима — один из первобытных инстинктов человека. Он формирует естественное желание близости между любящими друг друга людьми. Если вы уже давно вместе со своей второй половинкой, самое время попробовать новые сексуальные позы.

Олег Зайцев — основатель компании "Секспедиция" и эксперт в области отношений — поделился с редакцией Life.ru семью позами, которые точно удивят. Как же обеспечить своей женщине истинное удовольствие на 8 Марта?

1. Поза "лотос"

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Поза "лотос" ассоциируется с тантрической силой, которая способствует духовному единению и росту. Мужчине нужно сесть со скрещёнными ногами на пол, кровать или в любое другое удобное место. А девушка должна устроиться на коленях, обхватив его тело ногами. Обнимайте друг друга, сидя лицом к лицу, и покачивайте бёдрами вперёд-назад для стимуляции. Это ключевой момент, поскольку вы полностью контролируете ситуацию и позволяете духовной энергии течь между вами.

2. Поза "богини"

Позвольте своей девушке почувствовать власть над вами — в этой позе мужчина лежит на спине, а партнёрша садится сверху, упираясь ступнями в пол. Эта позиция хороша тем, что можно легко поддерживать зрительный контакт, позволяет мужчине расслабиться и наслаждаться великолепной богиней, которая сидит верхом. Кроме того, девушка сама контролирует процесс и выбирает более удобный для неё темп.

3. Поза "люстра"

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Нетрадиционная поза, которую несложно повторить. Мужчина здесь полностью активен, а партнёрша расслабляется и наслаждается ощущениями приближающегося оргазма. Вы ложитесь на бок на кровать или пол — ноги должны быть слегка раздвинуты, а одна согнута в колене, чтобы поддерживать партнёршу. Женщина ложится на спину, сгибает ноги и перекидывает их через мужчину — одну на руку и бёдра, другую — на плечо. Партнёр поддерживает свою возлюбленную за колени и свободной рукой ласкает её грудь.

4. Поза "качели"

Чтобы занять эту позицию, мужчина садится, выпрямив ноги, а женщина располагается на нём сверху, расставив ноги по обе стороны. Она делает большую часть работы здесь, поднимая и опуская бёдра. Очень интимная поза определённо сблизит — вы находитесь лицом к лицу, а благодаря раскачиванию можете много целоваться и прикасаться друг к другу.

5. Поза "тигр на диване"

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Пусть партнёрша сядет вам на колени, а вы расположитесь на диване, придерживая её ноги, под бёдра девушки можно положить подушку. Возьмитесь за предплечья друг друга, и пусть она медленно откинется назад, пока не ляжет на бёдра. Она должна слегка выпрямить ноги и отвести бёдра назад, чтобы оседлать мужчину. Вы можете использовать руки, чтобы помочь ей двигаться вперёд и назад. Эта позиция визуально очень сексуальна и идеально подходит под новую, причём не слишком специфическую локацию.

6. Поза "специальное блюдо"

Пусть партнёрша сядет или ляжет на край кухонного стола, подтянув колени к груди и поставив стопы ровно на столешницу. Встаньте лицом к ней между ног, и пока девушка держится за ваши плечи, возьмите её за бёдра. Это адаптация древней позы из Камасутры, когда оба бедра подняты вверх, что позволяет быть максимально близкими друг к другу. Также можно найти творческое применение льду, фруктам, взбитым сливкам, если они есть у вас на кухне.

7. Поза "вечер воскресенья"

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