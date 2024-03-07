Россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы В России растёт популярность онлайн‑кинотеатров. По итогам 2023 года общий интернет‑трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. 7 марта, 10:14 Обложка © Shutterstock

Наплыв пользователей пришёлся на конец года. Тогда онлайн‑платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в декабре достиг 64% в сравнении с ноябрём. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов. Таковы результаты совместного исследования "МегаФона" и START.

Основное ядро аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25–35 лет). На них приходится 51% посетителей. Второе и третье место разделили между собой зумеры (17–25 лет) и абоненты 35–45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов. Они потребляют 52% всего интернет‑трафика онлайн‑кинотеатров.

Женщины чаще интересуются контентом на Wink и "Иви". Там доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужчины доминируют среди подписчиков Premier (61%). Больше всего пользователей онлайн‑кинотеатров проживают в Москве и Санкт‑Петербурге. В первую пятёрку регионов попали также Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.

Увеличилось и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно выросло на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн‑кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения. На третьем месте по востребованности оказался просмотр через браузер.

Авторы Валерия Мишина