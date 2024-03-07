Рождённые для любовных треугольников: Люди с этой группой крови изменяют чаще всего Вычислить будущего изменника можно, зная его группу крови. Life.ru рассказывает, кто предрасположен к неверности, а с кем удастся построить счастливые отношения. 7 марта, 14:00 Люди с какой группой крови способны на неверность больше, чем другие? Обложка © Shutterstock

Не одну тысячу лет оккультизм изучает мистическую природу человека. Нет более волшебного и таинственного вещества на свете, чем кровь. Одни мастера считают, что именно в ней живёт человеческая душа. Другие предпочитают видеть в жидкости уникальный энергоинформационный код.

Почему именно от группы крови зависит то, будет ли партнёр изменять. Как это происходит и каких людей можно назвать прирождёнными изменниками, Life.ru рассказал экстрасенс и астролог Андрей Харрис.

Теория о коде крови

Изменника можно вычислить, обратившись к теории кода крови. Фото © Freepik

Магические учителя уже давно разделили людей на группы с теми или иными качествами. Информация в книгах тайных обществ гласит, что изначально существовало первое поколение людей с первой группой крови, не имеющей антигенов (0), с положительным резус-фактором.

Шло время, и первые люди начали сбиваться с пути, совершать ошибки. Чтобы изменить ситуацию, к ним были посланы существа более развитых цивилизаций — полубоги. Они должны были направить потерявших вектор развития людей к духовной эволюции и развитию.

Однако большая часть таких посланников сочла жизнь на земле интересной, а людей привлекательными. После чего случились первые связи рода человеческого и существ высшего плана. Андрей Харрис Экстрасенс, астролог

Эксперт поясняет, что они развлекались и вели гедонистический образ жизни. Их кровь также была первой группы (0), но без резус-фактора (защитный механизм рода человеческого). Поэтому некоторые дети от такого союза получили отрицательный резус. Затем наступило время мифической Атлантиды и её крушения. Кровь атлантов была другой, не такой, как у людей. Она имела определённый антиген — (A).

После крушения Атлантиды некоторые представители этой цивилизации успели спастись. Они поселились на территориях Древней Греции, Египта, части Африки и будущей Центральной Америки.

Их кровь начала смешиваться с кровью людей из рода Адама, которые уже были разбавлены отрицательным резусом первых посланников. Так появилась вторая группа крови уже с двумя резусами — A (Rh+/Rh-). Эти люди и есть потомки древних атлантов.

"Жизнь неуклонно развивалась. В период очередной трансформации у людей появляется ещё один антиген — вторая и третья группы крови. Уже ближе к нашему времени после длительного смешения кровей образовалась четвёртая группа — AB, также с двумя резусами", — подчеркнул астролог.

Человек с какой группой крови точно будет изменять, а кто окажется верным партнёром?

Главная причина, почему мужчины изменяют, — наличие у них первой группы крови с отрицательным резус-фактором. Фото © Freepik

"Согласно данным оккультизма и тайной религиозной литературы, именно первая группа крови с отрицательным резус-фактором является самой "порочной" для рода Homo sapiens. Ведь такие люди стремятся жить в своё удовольствие, часто менять партнёров и изменять своим любимым. Таковы их генетические корни, а кровь всё помнит", — рассказал Life.ru Харрис.

В свою очередь, люди со второй группой крови и положительным резус-фактором — самые стабильные и верные партнёры, так как имеют более развитую духовность от рода атлантов.

Будут ли изменять люди с другими группами крови?

Статистика изменяющих мужчин и женщин гласит, что люди с другими группами крови, кроме первой отрицательной, не предрасположены к изменам. Фото © Freepik

Представители других групп крови имеют более ровные статистические кривые и не выделяются особенными склонностями к изменам или верности. Однако, со слов астролога, всегда стоит помнить, что отрицательный резус нам "подарили" первобытные гедонисты, поэтому у людей с таким фактором склонность к жизни "для себя" всегда будет выше, добавил экстрасенс.