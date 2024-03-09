Значения имени Мирон: судьба, характер и любовная совместимость Что значит имя Мирон и что можно рассказать о мужчине, которого зовут так: какие у него характер и судьба. С какими женскими именами у Мирона лучшая совместимость. Когда именины у Мирона и другие вопросы про это имя — в материале Life.ru. 9 марта, 08:00 Какой будет судьба у мужчины, если его назвать Мироном? Обложка © Freepik

Имя Мирон имеет греческое происхождение — от слова "мирос", что означает "ароматный" или "приятно пахнущий". В Древней Греции это имя использовалось как титул для поклонения богам. В христианской традиции имя Мирон ассоциируется с мироносицами, которые принесли благовония к гробнице Иисуса. Имя Мирон имеет множество вариаций в различных культурах и используется повсеместно.

Варианты имени Мирон

Варианты и сокращённые формы имени Мирон: Мир — самая короткая форма имени Мирон. Мироша — уменьшительно-ласкательная форма имени Мирон. Миран — из имени Мирон Миран по духу ближе другим старинным русским именам. Мирончик — уменьшительно-ласкательная форма имени Мирон. Миронушка — возможная уменьшительно-ласкательная форма имени Мирон.

Различные сокращённые формы и варианты имени Мирон могут использоваться в зависимости от предпочтений человека, его окружения и ситуации.

Судьба человека с именем Мирон

Судьба человека с именем Мирон. Фото © Freepik

Мирон характеризуется своей особой аурой и символикой. Носители этого имени могут привлекать внимание и воплощать преданные и мужественные черты характера. Они целеустремлённы, настойчивы, сильно упрямы в детстве, что может добавлять их родителям немало хлопот.

Мужчины с именем Мирон, которым в юности давали достаточно свободы в выборе, способны легче преодолевать преграды и быстрее добиваться своих целей.

В любви мужчины с именем Мирон склонны ходить вокруг и около, не сразу нырять в серьёзные отношения. Зато спутницу жизни они, как правило, выбирают себе на долгие годы.

Характер мальчика с именем Мирон

Каким будет характер мальчика, если назвать его Мироном. Фото © Freepik

Люди с именем Мирон обычно обладают такими качествами, как терпение, внимательность и доброжелательность. Они могут быть целеустремлёнными и склонными к саморефлексии. Личности с этим именем часто отличаются умением находить гармонию в отношениях и стремлением к миру и спокойствию. Кроме того, Мироны могут быть творчески одарёнными и иметь художественные наклонности.

Совместимость имени Мирон

Каким будет характер мальчика, если назвать его Мироном. Фото © Freepik

Анна, Екатерина, Алиса, Виктория — имена, с которыми у мужчины по имени Мирон, по версии астрологов, складываются наиболее гармоничные отношения. Они могут привести к крепкому любовному союзу.

Евгения, Мария, Александра — имена, с которыми у мужчины по имени Мирон могут сложиться надёжные партнёрские или дружеские отношения.

Кто покровитель имени Мирон

Святые покровители имени Мирон. Православная икона святого Мирона. Фото © Shutterstock / hramikona

В православной традиции каждому имени присущ свой покровитель или святой, которому имя "подвластно", кого можно просить о помощи и заступничестве. В случае с именем Мирон его покровителем и благодетелем является Мирон Кизический — христианский святой, почитается в лике святых как священномученик. День памяти в православной церкви — 30 августа.

Именины у Мирона

Отмечаются шесть раз в году: 2 апреля, 31 июля, 21 августа, 30 августа, 13 сентября, 30 сентября.

Знаменитости с именем Мирон

Св. мученик Мирон — священник: во время богослужения в праздник Рождества Христова был захвачен язычниками, после пыток обезглавлен.

священник: во время богослужения в праздник Рождества Христова был захвачен язычниками, после пыток обезглавлен. Мирон Костин — молдавский летописец и политический деятель.

молдавский летописец и политический деятель. Мирон Ефимович Черепанов — русский изобретатель, крепостной заводчиков купцов Демидовых.

Авторы Любовь Свободная