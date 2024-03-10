В пятом выпуске "Маски-5" судьи с позором ошиблись и доказали, что совсем не знают российского шоубиза Это только в первых сезонах на музыкальное шоу-шараду приходили наиболее известные певцы и артисты. Но в пятом сезоне шоу "Маска" уже появились персонажи, которых "старое поколение", увы, не знает. Кого не смогли отгадать судьи, пока не сняли с него маску 10 марта? 10 марта, 17:30 Кого не смогли угадать судьи, с кого сняли маску 10 марта в "Маске-5": Акула или Перец? Обложка © NTV.ru

"Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. Этот формат музыкального шоу так полюбился российским зрителям, что на экранах сейчас выходит уже пятый, юбилейный сезон.

Правила шоу "Маска" просты: 14 участников скрываются под фантастическими и очень сложными костюмами — масками. Каждый отражает характер своего героя, которого прячет. Маски выходят на сцену, подсказывают зрителям и жюри про себя, а потом исполняют номера. Задача судей — отгадать, кто же скрывается за маской. Победит тот, кто дойдёт до финала и кого раскроют последним.

Наряды судей с каждым выпуском становятся всё интереснее. Вот каким предстало жюри в пятом выпуске "Маска-5". Фото © NTV.ru

Атмосфера накаляется, и участников становится всё меньше. В прошлых выпусках "Маски" уже сняли три маски. Все узнали, что: Первой разоблачили Кукурузу — под маской скрывался телеведущий Сергей Майоров .

. Второй отгадали Настасью Самбурскую — она была под маской Мотылька.

— она была под маской Мотылька. Следом судьи решили снять маску с Водяного — под ней скрывался коллега Насти по "Универу" Стас Ярушин.

Пока что в шоу "Маска" остаётся 11 масок: Арлекин, Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Акула, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Кого из них зрители спасут сегодня на голосовании, а с кого жюри снимет маску в конце 5-го выпуска, который показали в воскресенье, 10 марта?

Порядок выступлений масок в 5-м выпуске от 10 марта 2024

Кто под маской Кота в пятом сезоне шоу "Маска". Именно этот герой получил иммунитет в первой серии. Фото © NTV.ru

Перец — "18 мне уже"

Бабочка — Eye of the tiger

Енот — "Чёрно-белый цвет"

Кот — "Танцы"

Матрёшка — Dark horse

Акула — "Я тебя люблю"

Кактус — All that she wants

Щенок — "Лондон, гуд-бай"

Горилла — "Седьмой лепесток"

Арлекин — Something’s got a hold on me

Змей Горыныч — Nessun dorma.

Какую маску пятого выпуска спасли на зрительском голосовании 10 марта

10 марта перед зрителями был непростой выбор — в номинацию на вылет из "Маски-5" попали Арлекин, Акула и Перец. Фото © NTV.ru

Перец, который уже попадал в номинацию, снова оказался в зоне риска больше не продолжить своё участие в шоу "Маска-5". А вот Арлекин, считавшийся недавно любимцем публики, — в финальном голосовании впервые. Что для многих оказалось шоком. Акула — тоже впервые на грани вылета из шоу.

Результаты зрительского голосования 5-й серии "Маски-5" от 10 марта: спасли Арлекина. Фото © NTV.ru

Переживать Арлекину не стоило, ведь он так и остался популярной маской — за его спасение проголосовало 44,6% зрителей из зала. А это почти половина всех голосов вообще! Очень здорово, надеемся, Арлекин дойдёт до финала, кто бы ни скрывался под этой маской.

Итоги 5-го выпуска шоу "Маска": с кого сняли маску 10 марта

С кого сняли маску в 5-м выпуске 10 марта, кто скрывался под маской Акулы? Фото © NTV.ru

А вот судьбу масок Перца и Акулы предстояло решить членам жюри. Большинство звёздных судей, в том числе и председатель Филипп Киркоров, а также приглашённый гость Тимур Батрутдинов, как и Валерия, были уверены, что под маской Акулы скрывается их старый знакомый Давид Манукян, он же DAVA.

Решить судьбу, с кого же снимут маску в пятом выпуске "Маски", предоставили председателю жюри Филиппу Киркорову. Потому что ситуация была спорной: два голоса судей — за Акулу, два — за Перца. "Чисто из моего личного интереса", — подчеркнул в своей речи Филипп Бедросович и сделал выбор снять маску с Акулы.

Судьи так и не смогли отгадать, что под маской Аулы был рэпер Артём Качер. Фото © NTV.ru

Оказалось, что под маской Акулы скрывался рэп-исполнитель Артём Качер. Теперь в проекте — 10 масок! Следующую серию покажут, как и всегда, в воскресенье, 17 марта, на НТВ.

Life.ru будет следить и обязательно расскажет, с кого снимут маску в следующий раз. А пока поделитесь в комментариях, какой персонаж вам нравится больше всего и почему именно он должен победить в "Маске-5".

Авторы Елизавета Терешкова