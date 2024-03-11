Растущая Луна 11–25 марта: что нельзя делать до полнолуния в Весах, чтобы жизнь не пошла по одному месту За эти две недели вместе с календарными днями будут сменяться и лунные сутки. Удачно вышло, что 11 марта — начало месяца по лунному календарю. Каких запретов стоит придерживаться до полнолуния в знаке зодиака Весы, чтобы не навлечь на себя беду, — в материале Life.ru. 11 марта, 15:00 Лунный календарь на март и инструкция, чего нельзя делать до полнолуния 25 марта в знаке зодиака Весы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Растущая Луна считается благоприятным временем для начала новых дел и проектов, так как её энергия способствует развитию и обучению. В это время человек чувствует больше энергии и мотивации, это помогает достигать поставленных целей. В марте 2024 года Луна будет расти до 25-го числа, до полнолуния в знаке зодиака Весы. Растущая Луна также ассоциируется с улучшением физического и психического здоровья, а также с притоком новых возможностей и успехом в делах.

11 марта — в этот понедельник — начинается новый месяц по лунному календарю. Поэтому сегодня мы расскажем вам, чего лучше не делать в каждые лунные сутки, чтобы не испортить себе жизнь перед лунным затмением 25 марта 2024 года.

Что нельзя делать 11 марта — 1-й и 2-й лунные дни

1-й и 2-й лунные дни: какие запреты, когда наступят. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В этот день лучше не заниматься тяжёлой работой. Также не назначать важных переговоров, ведь в понедельник повышается риск конфликтов. Сделка может сорваться из-за ерунды.

Что нельзя делать 12 марта — 2-й и 3-й лунный день

В этот день не стоит проявлять скупость по отношению к близким людям. Риск поругаться остаётся с предыдущих лунных суток, поэтому стоит прилагать усилия и следить за своими эмоциями. Не позволять раздражению и злости брать верх.

Что нельзя делать 13 марта — 3-й и 4-й лунный день

В этот день нежелательно проявлять слабость и позволять другим принимать за вас решения, особенно важные. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, потому что в эти сутки мозг будет работать с "помехами".

Что нельзя делать 14 марта — 4-й и 5-й лунный день

Лунный календарь на март-2024: что нельзя делать до полнолуния в знаке зодиака Весы 25 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В этот день важно скооперироваться и прислушаться к более опытным людям в своём окружении. Потому как, если принять какое-то решение одному, есть большой риск допустить ошибку.

Что нельзя делать 15 марта — 5-й и 6-й лунный день

Этот день станет проверкой на прочность. Если поддадитесь соблазнам или сомнительным авантюрам, быть беде. Неудачи станут сопутствовать до самого полнолуния в Весах 25 марта.

Что нельзя делать 16 марта — 6-й и 7-й лунный день

На шестые и седьмые сутки действует интересный запрет: если вам приснился кошмар или другой дурной сон, то нельзя о нём никому рассказывать. Чтобы не сбылся.

Что нельзя делать 17 марта — 7-й и 8-й лунный день

Эти лунные сутки выпадают на воскресенье. День относительно нейтральный, никаких опасностей в себе не несёт. Однако, как считают астрологи, именно в этот день могут всплыть и напомнить о себе незавершённые дела. Поэтому лучше, чтобы таких не было.

Что нельзя делать 18 марта — 8-й и 9-й лунный день

8-й и 9-й лунный день: что нельзя делать 18 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Понедельник, 18 марта, открывает новые лунные сутки. Что нельзя делать в это время? Переживать и волноваться. Также не рекомендуется погружаться в негатив и мрачные мысли. Помните, что в конце дождя всегда светит радуга.

Что нельзя делать 19 марта — 9-й и 10-й лунный день

Хорошо заниматься семейными делами, встречаться с родственниками. Можно заключать сделки, продавать ненужные вещи, начинать новые бизнес-проекты. День будет благоприятным для строительства и ремонта.

Нежелательно прекращать отношения, ссориться с людьми, с которыми вы были близки. Нельзя голодать или заметно менять рацион без рекомендации врача.

Что нельзя делать 20 марта — 10-й и 11-й лунный день

Новые лунные сутки взывают к умеренности и спокойствию. 20 марта не стоит кидаться в омут новых дел с головой. Также нежелательно заключать крупные сделки.

Что нельзя делать 21 марта — 11-й и 12-й лунный день

Лунный календарь на март 2024 года: когда полнолуние, чего в 11-е и 12-е лунные сутки делать нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

До полнолуния в Весах 25 марта осталось немного! 11-е и 12-е сутки не самые строгие на запреты, однако есть некоторые предостережения. Например, в четверг, 21 марта, нежелательно употреблять грубую пищу и пить яблочный сок. Также лучше воздержаться от любых нагрузок на сердце, в том числе и кардиотренировок.

Что нельзя делать 22 марта — 12-й и 13-й лунный день

Если вы были с кем-то в ссоре, то 12-е и 13-е лунные сутки точно не помогут решить конфликт. Возможно, даже спровоцируют новый. День опасен именно этим — он сталкивает лбами и заставляет близких людей ругаться. Также накануне полнолуния в знаке зодиака Весы запрещено начинать большие дела и менять что-то в сложившихся отношениях.

Что нельзя делать 23 марта — 13-й и 14-й лунный день

Суббота, 23 марта, обещает быть относительно спокойным днём. Однако нельзя на 13-е и 14-е лунные сутки колдовать и заниматься магией. Для спорта этот день также не подходит, и воздержитесь, чтобы долго не смотреть на себя в зеркало.

Что нельзя делать 24 марта — 14-й и 15-й лунный день

Запреты на лунные сутки, чего нельзя делать 24 марта — за день до полнолуния и лунного затмения 25 марта.

Последний день растущей Луны перед полнолунием, которое произойдёт 25 марта в понедельник. В 14-е и 15-е лунные сутки запрещено ссориться с членами семьи и ругаться со вторыми половинками. Также нельзя принимать подарки от малознакомых людей. С интимом тоже лучше повременить и воздержаться от секса 24 марта.

Авторы Елизавета Терешкова