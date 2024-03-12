"Мочалка" и "утюг": Слова времён СССР с совершенно иным смыслом, от которых вы будете хохотать В Советском Союзе использовали до того смешные слова, что, услышав их сейчас, вы точно надорвёте животики. Life.ru рассказывает про фразы, которые развеселят любого современного россиянина. 12 марта, 14:35 Смешные слова времён СССР. Обложка © ТАСС / Павел Максимов

В каждом веке словарь русского языка наполняется новыми фразами и выражениями. Какие-то из них остаются для будущих поколений. Другие, наоборот, уходят из обихода. Какие прикольные смешные слова использовали в СССР?

1. "Трахнуть"

Некоторые смешные слова из прошлого сейчас кажутся матерными. Фото © Freepik

Это самое смешное слово раньше значило совсем не то, о чём вы могли сейчас подумать. В Советском Союзе "трахнуть" использовали в смысле "ударить, выстрелить или издать громкий звук".

2. "Гёрла"

Такое странное название девушке могли придумать только в СССР. Популярность короткое слово начало набирать в 1970-е годы. Считается прародителем не менее стрёмной формулировки 2000–2010 годов — "чиксы". "Гёрла" было придумано на основе английского слова girl — девушка. Но на советский манер.

3. "Хаер"

Тем, кто знает английский, не тяжело догадаться, что значит это слово. Так в СССР называли определённую причёску — длинные волосы.

Смешное слово на русском языке пошло от английского hair. Применялось в основном по отношению к представителям субкультур и мужчинам с длинными волосами. Но и в адрес девушек это слово тоже использовали.

4. "Утюг"

Прикольными смешными словами называли перекупов времён СССР, но сегодня так не говорят. Фото © Freepik

В честь бытового прибора называли некоторые категории советских граждан. "Утюгами" считались предприниматели, которые находили модные вещи и привозили их в Советский Союз для дальнейшей перепродажи.

5. "Мочалка"

Самые смешные слова в СССР придумывали в отношении девушек, которые не отличались особой красотой. Неприглядных дам называли мочалками. Но иногда забавную формулировку использовали и в отношении тех девушек, которые вели себя распутно.

6. "Тубзик"

Смешные слова придумывали в том числе для различных бытовых помещений. Больше всех досталось уборной. Как её только не называли: и "тубзик", и "тульзик".

7. "Дерябнуть"

Самые смешные слова использовали в отношении весёлого времяпрепровождения. Фото © Freepik

Смешные слова на русском языке придумывали и в отношении всех видов времяпрепровождения. Особенной популярностью пользовалось слово "дерябнуть". Им обозначали процедуру употребления горячительных напитков.

8. "Черепа"

Так в Советском Союзе называли родителей. Поэтому в определённом контексте звучание у формулировки было забавное. Например, школьники подходили друг к другу после занятий и спрашивали: "Черепа дома есть?" Если отвечали "да", это значило, что предки в квартире — и в гости прийти нельзя. Если "нет", то дом свободен.

9. "Зыко"

В Советском Союзе это слово начало набирать популярность благодаря блатной романтике. Школьники использовали его в качестве высшей меры похвалы. Если кто-то говорил "зыко", это было равноценно "восхитительно".

10. "Ящик"

Какие смешные слова использовали против представителей органов власти? Фото © Freepik

В Советском Союзе у этого слова было совсем другое значение. Работать в ящике означало быть сотрудником Комитета госбезопасности или других силовых структур СССР.

11. "Хилять"

В СССР школьники часто использовали слово "хилять". В те времена сленговое слово означало примерно то же самое, что и сейчас "чилить", то есть гулять и отдыхать.

12. "Башли"

Смешные слова на русском языке придумывали и про деньги. Фото © ТАСС / В. Тарабащук

Смешное короткое слово появилось в Советском Союзе как обозначение денег. "Башли" было синонимом современных формулировок "кэш" и "бабки". От этого слова, кстати, и появился глагол "забашлять", то есть дать взятку.

Авторы Никита Фартов