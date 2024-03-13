Какие продукты грешно есть в Великий пост в 2024 году, а какие разрешено Великий пост, которому православные христиане будут следовать с 18 марта по 4 мая, нужно держать правильно. Life.ru рассказывает, что во время поста можно есть, а что категорически запрещено. 13 марта, 06:00 Как правильно держать Великий пост в 2024 году и что можно есть с 18 марта по 4 мая. Обложка © Freepik

Каждый год перед ключевым христианским праздником, Пасхой, проходит Великий пост. Во время него все православные ограничивают себя в приёме пищи, отдавая дань памяти подвигу Иисуса Христа, который на протяжении 48 дней голодал, находясь в пустыне.

Традиция отказываться от определённой еды на протяжении почти двух месяцев появилась в III веке. До этого момента христиане ограничивали себя в пище не более 40 часов. В 2024 году Великий пост будет соблюдаться христианами с 18 марта по 4 мая.

Дозволено ли в Великий пост есть

Можно ли держать пост, не отказываясь от еды? Да, полный запрет на пищу действует только 18 марта. Фото © Freepik

Полностью отказываться от еды нужно только в один день — понедельник, 18 марта. В эту дату разрешается пить только воду. В остальные дни Великого поста 2024 года следует заниматься сухоядением, отказываться от масла и других продуктов.

Что можно есть в Великий пост, который будет идти с 18 марта по 4 мая

Можно ли во время поста есть рыбу? Да, для этого выделено два дня. Фото © Freepik

Морепродукты и разные виды рыбы допускается принимать в пищу лишь два раза за весь Великий пост. Первый — 7 апреля, а второй — 28-го. В субботу, 27 апреля, даже разрешается есть икру.

В остальные дни список того, что можно есть в пост, состоит из семи пунктов: Фрукты.

Орехи.

Грибы.

Соленья.

Хлеб и слоёное тесто (в его составе не должно быть молока и яиц).

В качестве гарнира можно накладывать овощи и зелень.

Также не запрещается делать блюда из крупы, есть сухофрукты.

Однако еду на тарелку нужно накладывать в меру. Даже если блюда состоят из разрешённых диетических продуктов, переедать во время Великого поста – 2024 нельзя.

Пить во время поста с 18 марта по 4 мая рекомендуется только воду. Но если ею ограничиться не получится, то также дозволено употреблять компот или кисель.

Чего нельзя есть в Великий пост 2024 года

Можно ли держать пост, не отказываясь от привычной еды? Нет, нужно соблюдать некоторые ограничения. Фото © Freepik

Диета с 18 марта по 4 мая должна быть строгой. Из рациона следует убрать много вредных продуктов. Список того, что нельзя есть во время Великого поста, состоит из шести продуктов: Мясо и изделия с ним в составе. Из рациона нужно исключить любые виды сарделек, сосисок и даже колбасу. Продукты, при производстве которых использовалось молоко, в том числе творог и сыры. Рыба и морепродукты. Их можно есть только 7 и 28 апреля. В другие дни от употребления такой еды нужно отказаться. Конфеты, шоколад и любые другие сладости. Отказаться нужно даже от жвачек и драже, поскольку в них тоже содержится сахар. Яйца. Масло.

Самое важное, чего нельзя делать в Великий пост, — пить горячительные и сладкие напитки. Во время диеты организм должен полностью очиститься от грехов, и газировка ему в этом никак не поможет.

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Отказаться держать Великий пост в 2024 году могут только несколько категорий граждан. Фото © Freepik

Великий пост с 18 марта по 4 мая из-за ограничений по здоровью можно не соблюдать: Несовершеннолетним. Пенсионерам, которым отказ от некоторой еды может нанести вред. Беременным женщинам. Мужчинам и женщинам с хроническими заболеваниями, здоровье которых может ухудшиться из-за отказа от некоторой еды.

Многие рабочие заводов, производств и сотрудники организаций, занимающиеся тяжёлым физическим трудом, задаются вопросом, можно ли во время Великого поста не отказываться от пищи. Для таких категорий верующих тоже делается исключение. Если они не будут поститься, то грехом это считаться не будет, поскольку их организму нужны питательные элементы.

Авторы Никита Фартов