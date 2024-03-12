Каждый второй школьник считает рабочие профессии престижнее офисных Российские школьники считают рабочие специальности более престижными, чем офисные. Об этом в ходе опроса заявили 40% учащихся. Ещё 35% считают, что работа в офисе престижнее. Остальные не дали однозначной оценки. 12 марта, 11:40 Обложка © "Газпром нефть"

Основными критериями при подборе профессии у школьников является личный интерес к выбранной сфере и возможности самореализации (78%). Ещё 55% говорят, что их привлекает возможность приносить пользу. Зарплата — на третьем месте. Половина опрошенных считают, что главным мотивирующим фактором является будущий доход. Таковы результаты исследования карьерных предпочтений молодёжи, опубликованного на президентской платформе "Россия — страна возможностей".

— Наибольший спрос на персонал в промышленности и в производстве — это наиболее востребованные отрасли. За год прирост вакансий в этих сферах вырос на 122%. Наибольший спрос на квалифицированных рабочих, — согласна руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Фото © "Газпром нефть"

Опрос показал: 46% школьников считают, что рабочие профессии хорошо оплачиваются, при этом около половины школьников (44%) имеют опасения о том, что в будущем роботы и компьютеры заменят некоторые профессии.

Успокоить их уже поспешили представители крупного бизнеса. Они отметили, что люди и роботы могут помогать друг другу на производстве.

— Мы создаём производственную инфраструктуру, где люди, искусственный интеллект и роботы будут эффективно дополнять друг друга. Выбрать профессию инженера или мастера сейчас — значит обеспечить стабильное будущее. И, как крупный работодатель, мы помогаем молодёжи построить успешную карьеру, пройти путь от школы до лучших учебных заведений и стартовать в профессии. Открываем бесплатные секции для школьников, создаём кампусы в вузах и учебные программы в колледжах, — прокомментировал заместитель генерального директора "Газпром нефти" Кирилл Кравченко.

Фото © "Газпром нефть"

Выбор будущей специальности различается среди мальчиков и девочек: для мальчиков более приоритетны профессии в сфере ИТ и рабочие специальности, тогда как девочки выбирают творческие профессии, медицину, науку и технологию. Родители чаще видят в рабочей профессии сыновей, чем дочерей. Но при ответе на вопрос, для кого больше подходит рабочая профессия — для мальчиков или для девочек, — мнения родителей распределились пополам.

Всероссийский опрос проводился среди школьников и родителей школьников в онлайн-формате в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года. В исследовании приняли участие 1404 респондента. Из них 677 школьников и 727 родителей.

Авторы Валерия Мишина