5 некрасивых актёров советского кинематографа, по которым всё равно сохли миллионы женщин Иногда в человека можно влюбиться не за внешность, а из-за обаяния и таланта. Эти актёры фильмов времён СССР — прямое тому доказательство. Пусть под стандарты красоты они не подходят, но дамы всё равно этих мужчин обожали. 12 марта, 16:00 Кого из актёров СССР нельзя назвать красавцами, но их всё равно любили поклонники? Обложка © ТАСС / Валерий Христофоров, Владимир Савостьянов

Понятие "красота" — штука относительная. Есть такие артисты из фильмов СССР, которых называли секс-символами и первыми красавцами. Понятно, почему у них были толпы поклонниц. Но героев этой подборки разве что можно отнести в разряд "на любителя". Однако, несмотря на то что многие не находили их внешность привлекательной, харизма, обаяние и талант всё равно завоёвывали сердца тысяч советских дам. Каких актёров СССР не назовёшь красавцами, но по ним всё равно сохли?

1. Николай Караченцов

Легенда советского кино — Николай Караченцов. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Наверное, нет человека, кому за 25, кто не знал бы легендарного советского актёра Николая Караченцова. Согласитесь, первое слово, ассоциирующееся с этим актёром, будет "талант", а не "урод". Да, у знаменитости была специфическая внешность, скрипучий голос и щель между зубов. Однако живая мимика, актёрский талант и умение вживаться в любые роли позволили Караченцову возглавить олимп советских актёров. Сама Людмила Поргина, жена Николая, называла его секс-символом и хвасталась, что её супруг такой популярный у дам. К сожалению, Караченцов скончался 26 октября 2018 года.

2. Виктор Авилов

За что женщины любили Виктора Авилова? Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

Казалось бы, смотришь на этого не слишком симпатичного мужчину с длинным носом и слегка выпуклыми глазами и думаешь: ну разве за ним могли гоняться миллионы женщин? Конечно, могли! Виктор Авилов пусть и не подходил под шаблоны красавца, но был очень талантливым актёром театра и кино. Чего только стоит в исполнении Авилова граф Монте-Кристо.

И пусть его внешность была даже немного отталкивающей, аура притягательности позволяла Виктору крутить романы и пользоваться популярностью у дам. За 51 прожитый год Авилов успел жениться три раза и даже стать отцом двух дочерей! В августе 2004 года актёр умер.

3. Валерий Золотухин

Валерий Золотухин в молодости. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Ещё один актёр в нашем списке, кого "симпатяшкой" могут назвать лишь единицы. Больше актёра что поклонники, что коллеги по цеху ценят за талант. Оно и понятно почему! Не каждый удостаивается звания народного артиста РСФСР. Золотухин, чтобы вы представляли себе масштабы, со своей "кривой рожей", как называют его некоторые, снялся в 146 проектах. Увидеть знаменитость можно и в "Чародеях", и в "Мастере и Маргарите" 2005 года. Валерий также знаком многим поклонникам истории о "Дозорах", где тот играет вампира.

4. Константин Райкин

Актёр Константин Райкин пусть и не был красавцем, но пользовался популярностью у дам. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Ещё один талантливый актёр, доказавший, что внешность в любви — не главное. Константин Райкин тоже не отличается красивыми чертами лица или высоким ростом, однако считался во времена своей юности тем ещё донжуаном. Ах сколько у Райкина было романов! Мужчина любит хвастаться, что практически не сталкивался с отказами. Поэтому и был женат трижды.

До сих пор неясно, но поговаривают, что сама Наталья Варлей якобы родила старшего сына как раз от Константина Райкина.

5. Владимир Басов

Популярные актёры СССР, которых не назовёшь красавцами: Владимир Басов. Фото © ТАСС

Знаменитый Дуремар из "Приключений Буратино" — это как раз одна из самых известных ролей Владимира Басова. Но актёр снимался и в таких шедеврах, как "Москва слезам не верит" и "Сентиментальный роман".

У Басова крупные и не слишком пропорциональные черты лица, длинный и бросающийся в глаза нос. Но это не помешало талантливому артисту не только стать звездой у советских зрителей, но и брать в жёны писаных красавиц. Басов был женат трижды: на Наталье Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой. Владимир скончался 17 сентября 1987 года — актёр девять лет глушил горе из-за разрыва с последней супругой в алкоголе.

Авторы Елизавета Терешкова