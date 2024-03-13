С 1 апреля вступят в силу новые правила перепланировки и регистрации недвижимости: Что ждёт жильцов С 1 апреля 2024 года изменится порядок переустройства и перепланировки помещений. Начнут действовать и новые правила перевода жилого помещения в нежилое. Какие изменения вносятся в законы? 12 марта, 21:31 © ТАСС / Артур Новосильцев

Со следующего месяца будет упорядочен процесс проведения перепланировки квартир и изменения статусов помещений с жилого на нежилое и наоборот. Нововведение касается многоквартирных домов. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Федеральное кадастровое агентство" Алексей Подпалый.

С 1 апреля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 19.12.2023 N 608-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости".

— Рано или поздно у многих собственников жилья в многоквартирных домах возникает задача по перепланировке своего жилища, например из совместного санузла сделать раздельный, расширить кухню за счёт прилегающего коридора, а то и вовсе объединить соседние квартиры в единую большую. А у собственников нежилых помещений возникает потребность перевода их в жилые. Конечно, при соблюдении всех архитектурно-градостроительных норм. Так вот, Федеральный закон от 19.12.2023 N 608-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" уточняет регламенты и определяет момент завершения этих процессов, — пояснил Алексей Подпалый.

Так, ранее не был определён момент, когда перевод помещения и переустройство или перепланировка считаются завершёнными. Теперь внесены необходимые изменения в Жилищный кодекс.

Например, для перевода помещения из жилого в нежилое и наоборот не требуется никакого переустройства. Тогда документ, подтверждающий принятие решения об изменении статуса, является основанием для внесения корректировки в сведения Единого государственного реестра недвижимости. В этом случае перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН о назначении помещения.

— То есть законодатель дал чёткое определение того, в какой момент процедура перевода считается оконченной, — только после внесения информации о переводе помещения в сведения ЕГРН. И при этом уточнил, что если изменений во внутренней планировке помещений не было, то никакого проекта формировать не нужно, — добавил Алексей Подпалый.

Органы местного самоуправления согласовывают перевод из жилого в нежилое и (или) переустройство/перепланировку помещения в многоквартирном доме. После этого они будут обязаны в течение пяти рабочих дней с даты подписания акта приёмочной комиссии направить в электронной форме в орган регистрации прав заявление об осуществлении кадастрового учёта или кадастрового учёта и государственной регистрации права заявителя на перепланированное помещение. К нему прикладываются необходимые документы, включая сведения об уплате заявителем госпошлины.

— Для сравнения: по состоянию на сегодняшний день срок согласования составляет 45 дней. Таким образом, процесс пройдёт быстрее. Также вышеупомянутый закон уточняет термин "перепланировка" — это любое изменение границ, площади или образование новых помещений, — пояснил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев.

Ранее в ст. 25 ЖК РФ не раскрывалось, что представляет собой проведение работ по перепланировке и их результат. Не указывалось и на необходимость внесения изменений в ЕГРН. Теперь всё меняется.

— Не была определена необходимость подготовки технического плана. Не прописывалась и обязанность по представлению документов для внесения сведений в ЕГРН после проведения перепланировки для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого, — пояснил Алексей Подпалый.

Что же касается определения переустройства помещения в многоквартирном доме, то оно представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. После окончания работ заявитель направляет уведомление об этом в орган, осуществляющий согласование.

Если сделана перепланировка, то к такому уведомлению прилагается технический план переделанного помещения. Бывает, что после выполнения работ образовались новые помещения. Тогда об этом тоже надо сообщить. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме подтверждаются актом приёмочной комиссии.

— Согласовать перепланировку теперь станет проще, потому что в законе появились вполне чёткие сроки. Раньше их не было — и процесс мог затянуться на несколько месяцев. Теперь приёмочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Петр Гусятников.

При этом он отметил, что согласования теперь потребуют и такие незначительные изменения, как расширение дверного проёма, чтобы установить двустворчатую дверь, демонтаж встроенных шкафов или выделение в комнате гардеробной и т.п. Другими словами, любые изменения границ и площади помещения или образование новых помещений.

Алексей Подпалый отметил, что переустройство помещения в многоквартирном доме считается завершённым со дня утверждения акта. Перепланировка считается завершённой со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о границах и (или) площади помещения или осуществления государственного кадастрового учёта образованных помещений и государственной регистрации права на них.

— Даже если собственник сделал перепланировку в квартире тайно и никому об этом не говорит, о ней всё равно могут узнать. Например, что-то сломалось и вызвали сантехника, он вошёл в квартиру и заметил, что планировка отличается от стандартной. Он может сообщить об этом в жилищную инспекцию или управляющую компанию. Дальше надзорные органы уже будут разбираться. Штраф для физических лиц за незаконную перепланировку составит от двух до 2,5 тысячи рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей. Но это не самое страшное. Если надзорные органы выявят незаконную перепланировку, они потребуют либо оформить все документы, либо привести помещение в первоначальное состояние. Если собственник откажется, на него могут подать в суд — и в результате продать его собственность с торгов, — добавил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева