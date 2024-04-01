Как исправить близорукость и астигматизм за секунды С апреля станет доступна новая технология лазерной коррекции зрения. Инновация уже признана в мировой офтальмологии новым "золотым стандартом" исправления зрения. 1 апреля, 07:00 Обложка © Пресс-служба клиники "Эксимер"

Человеку, который привык видеть мир размытым и годами носит очки, трудно поверить, что его отделяет от острого зрения всего 40 секунд и тонкая линза толщиной в несколько микрон. Однако это так. Столь деликатными параметрами проведения лазерной коррекции зрения характеризуется передовая технология СмартСайт (SmartSight) . С апреля она будет доступна в Москве в клинике “Эксимер” .

Зачем создаются инновации в офтальмологии

Мы живём в век технологий, когда инновации появляются ежегодно, привнося улучшения и новое качество комфорта в нашу повседневность. Офтальмология стала одним из наиболее технологичных направлений медицины. Современные разработки в этой области создаются для того, чтобы компенсировать различные функциональные ограничения и повысить качество жизни людей благодаря улучшению качества зрения. Ведь оно связано не только с возможностью увидеть все строчки в таблице Сивцева, но и со множеством других параметров — контрастностью, яркостью, световой чувствительностью при разных условиях освещённости, цветоощущением, границами зрительных полей и т.д. Каждое новое поколение лазеров устраняет недостатки предыдущих способов коррекции и приближает нас к идеальному зрению.

В области исправления зрения с помощью лазерных систем сменились уже три поколения технологий. К новейшим из них относят лентикулярные: SMILE (2011), CLEAR (2020) и "Смартсайт" (2022).

В чём особенность новой технологии

"Смартсайт" — безлоскутный, лентикулярный способ лазерной коррекции зрения. Это малоинвазивная технология, потому что процедура проводится через микроразрез всего в 1,8 миллиметра. Коррекция зрения достигается за счёт точного моделирования формы самой сильной оптической среды глаза — роговицы.

Фото © Пресс-служба клиники "Эксимер"

С помощью фемтосекундного лазера SCHWIND ATOS производства Германии в средних слоях роговичной ткани формируется тончайшая линза (лентикула). Это реализуется самым бережным образом: луч лазера создаёт в тканях микропузырьки, которые отделяют фрагмент роговичной ткани, подлежащий удалению. Также лазер формирует и микродоступ, через который лентикула извлекается. Фемтосекундный лазер отличается сверхкороткими импульсами излучения, которые измеряются в фемтосекундах — это одна квадриллионная часть секунды. Такой результат получается, если умножить 1 секунду на 10⁻¹⁵. Из-за высокой интенсивности излучение фемтосекундного лазера фокусируется на определённой точке внутри тканей, а не проходит сквозь неё.

Непосредственное воздействие лазера во время коррекции зрения длится от 20 до 40 секунд, а вся операция занимает около 10 минут на оба глаза. После этого отверстие самогерметизируется и процедура завершается. Для пациента всё происходит безболезненно — под местной капельной анестезией. Человек начинает видеть с новым качеством ещё на операционном столе. Однако необходимо некоторое время на адаптацию зрительного анализатора к новому зрению.

За счёт щадящей технологии восстановительный период после процедуры минимальный — со следующего дня человек начинает возвращаться к привычному ритму жизни.

Высокая точность коррекции дополняется улучшенными характеристиками ночного зрения и снижением риска синдрома сухого глаза и оптических искажений (вспышек, бликов, глэр-эффектов, ореолов вокруг источников света). Это особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный и экстремальный образ жизни (например, альпинистов, представителей силовых структур, водителей, пилотов, людей морских профессий).

Максимально персонализированная коррекция зрения

Каждый человек при обращении в частную клинику ожидает индивидуального подхода к своему здоровью. Технология "Смартсайт" — это воплощение персонализации в области лазерной коррекции зрения, потому что учитывает особенности оптической системы каждого глаза.

Сверхкороткие импульсы лазера требуют точного наведения. Поэтому "умная система" обеспечивает контроль движений глаза в миллисекундах, который осуществляется по уникальному рисунку радужки. Таким образом с максимальной точностью соблюдается соответствие параметров измерений глаза в процессе диагностического обследования и непосредственно во время коррекции.

Интеллектуальная система автоматизирует процесс распознавания и центрирования относительно зрительной оси глаза. Многомерная технология лазера отслеживает микродвижения глазного яблока с частотой повторения импульсов до 4 МГц и компенсирует угол его поворота при смене положения тела пациента. Благодаря этому достигается максимальная точность коррекции зрения. Усовершенствованное программное обеспечение полностью предусматривает безопасность пациента и практически исключает влияние человеческого фактора на результат процедуры.

Помимо этого, в процессе прогнозирования оптимального зрения для пациента офтальмохирург принимает во внимание его возраст, профессию, образ жизни и зрительные потребности. В результате каждый человек получает оптимальное для него зрение с новым качеством.

Возможности расширяются

Как и любая медицинская технология, лазерная коррекция зрения имеет противопоказания. Ряд ограничений возникает из-за состояния зрительной системы человека или особенностей его образа жизни. При этом новая технология "Смартсайт" исключает все возможные осложнения, связанные с формированием роговичного лоскута. Безлоскутный способ коррекции оставляет нетронутой самую чувствительную часть глаза — поверхностные слои роговицы. Благодаря этому снижается риск развития синдрома сухого глаза у пациентов, длительно пользующихся контактной коррекцией, а также имеющих некоторые заболевания роговицы.

Показаниями для лазерной коррекции с применением технологии нового поколения являются близорукость от -1,5 D до -12 D и миопический астигматизм до 6 D с учётом анатомических особенностей конкретного человека.

Благодаря появлению технологии "Смартсайт" теперь в клинике "Эксимер" ещё больше возможностей для людей, мечтающих жить без очков. Почти 30-летний опыт врачей офтальмохирургов и широкий спектр технологий лазерной коррекции позволяют выбрать наиболее подходящий способ исправления зрения каждому пациенту.

Фото © Пресс-служба клиники "Эксимер"

Для того чтобы выяснить, подходит ли вам инновационная лазерная коррекция зрения, нужно пройти комплексную диагностику и проконсультироваться с врачом-офтальмологом .

Авторы Валерия Мишина