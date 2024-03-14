На крупном складе представили новую модель робота с встроенной нейросетью Он предназначен для разгрузки прибывшей партии товаров и их подготовки к отправке покупателям. 14 марта, 07:02 Обложка © Яндекс

Яндекс Маркет начал тестировать на одном из своих складов Роборуку. Этот робот действует на основе самообучающейся нейросети. Разработчики обучают её сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. По словам представителя компании, это позволяет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без дополнительного обучения — и, значит, выполнять множество складских задач на разных этапах.

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Сейчас Роборука поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты и, наоборот, разбирает их. С Роборукой скорость сборки одной палеты в среднем увеличивается в два раза, что позволяет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов и быстрее отправлять их покупателям.

В будущем планируется использовать робота и для сортировки товаров перед их упаковкой. Роборука будет брать небольшие вещи, например помаду, джинсы или авторучку, и класть в коробку, которую затем отправят покупателю.

Авторы Валерия Мишина