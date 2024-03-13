Отношения Рыжовой и Самохвалова из "Служебного романа" — история, достойная "Оскара" Помимо главных героев в любимом многими фильме была ещё пара героев. В чём особенность отношений Самохвалова и Рыжовой, почему у них история, достойная лучшей драмы Голливуда? 13 марта, 14:00 Почему в фильме "Служебный роман" всё намного сложнее и это не просто комедия про любовь? Обложка © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

В бессмертной классике Рязанова зрители наблюдают не только за бурным романом Калугиной и Новосельцева, но и за двумя противоречивыми героями второго плана. Если первые вызывают умиление и смех, то Самохвалов и Рыжова — совершенно другие чувства. Что же с ними не так?

И явилось "божество"

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

До появления Самохвалова в статистическом отделе всё шло своим чередом. Когда место зама Калугиной освободилось, появился он — статный, лощёный и уверенный в себе. Мужчина пришёл в коллектив победителем с явной целью расположить к себе коллег, с неявной — в будущем занять место Калугиной.

Самохвалов — хитрый льстец и карьерист, который не дорожит ничьими чувствами, кроме своих. Он умело манипулирует людьми, раздавая им подачки и комплименты, чтобы добиться расположения. Станислав Самбурский Клинический психолог

Юрий Григорьевич с первого появления в конторе не считался ни с чьим мнением, кроме своего, и не стеснялся показать себя и личные успехи в лучшем свете. Настоящий эгоцентрик и нарцисс, который не знает слова "совесть".

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Чтобы ярко войти в управление коллективом и наладить контакты с нужными ключевыми сотрудниками и директором, Самохвалов зовёт сотрудников на вечеринку. Почему веселье проходило не в ресторане, а в квартире нового заместителя? Ответ очевиден: ему важно было показать, где и как он живёт. И не просто показать, а похвастаться. Ему нужно было продемонстрировать свой высокий статус, роскошь и изобилие.

— Самохвалову важно вызвать восхищение и зависть у своих коллег, чтобы подчеркнуть своё положение и превосходство над ними. С первого дня он поставил задачу утвердить свою позицию в Институте статистики, чтобы никто не смел ему перечить или соперничать, — рассказывает Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

Стоит отметить, что изначально Юрий Григорьевич не собирался приглашать Оленьку на торжество, его уговорил Новосельцев. Но почему? "Для него Рыжова, мягко говоря, уже истрепалась. Будь она на лет 10 моложе, вполне бы сошла за любовницу, а тут перед ним уставшая от забот женщина", — подмечает эксперт. Это оскорбительное замечание однозначно показывает, что Самохвалов не уважал Рыжову, а когда-то видел в ней только объект своего вожделения. Не ценил её как человека, а цинично использовал как игрушку. Поиграл и выкинул, а сейчас встретил и с пренебрежением оценивает, как она изменилась.

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

И на вечеринке разыгрывается драма: пока Юрий Григорьевич собирал информацию про коллег, у Оли вновь вспыхнули чувства. Они пробились через её бесконечную беготню и утомительную рутину. Те чувства, которые когда-то были, вспыхнули с новой силой на этом вечере.

Новый роман или даже флирт не входил в планы Самохвалова по завоеванию директорской позиции в институте, и он старательно начинает выстраивать границы между собой и Ольгой. Станислав Самбурский Клинический психолог

На первых порах Самохвалов достойно выдерживает любовные атаки Рыжовой — это даже тешит его самолюбие. Но только до определённого момента. И тогда он решается привлечь тяжёлую артиллерию к решению вопроса — профсоюз.

В разговоре с Шурочкой Самохвалов прекрасно сыграл роль честного человека и преданного мужа, который не может завести роман на работе. "Отдавая бывшую пассию на растерзание профкома, Юрию Григорьевичу было всё равно, что станет с этой женщиной. Главное — его совесть чиста, он не пострадает", — даёт оценку действиям героя клинический психолог.

Однако это не честность, а лицемерие. Самохвалову важнее было избежать скандала. Была бы Ольга, как 10 лет назад, бодра, жизнерадостна и юна, он закрутил был роман и не переживал бы об этом. Но раз годы взяли своё, Рыжова — уже не игрушка для развлечений, а назойливая поклонница.

Психологический портрет Ольги Рыжовой

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Оленька — тихая, ответственная, терпеливая, на первый взгляд счастливая жена и мать. Приход Самохвалова перевернул многое в её жизни. В фильме Рыжову показывают уже как уставшую и возрастную, хотя ей всего 40 лет.

Юра, безусловно, отличался от всех мужчин в Институте статистики. Будучи ровесником Оли, он жил жизнью, менее обременённой заботами, и остался статным и привлекательным, да ещё и состоятельным. Конечно, героиня представила, какой была бы жизнь, будь у неё его фамилия. Но вместо этого у неё — рутина и муж, который явно не удовлетворял и не зажигал искру. Именно поэтому в глазах Рыжовой столько печали.

Противостоять импульсам и желанию в такой ситуации определённо сложно. Разве могла она по-другому смотреть на Самохвалова? Вряд ли… Станислав Самбурский Клинический психолог

Ошибка героини в том, что она полностью отключила голову. Во-первых, не чувствовала стыда от даже теоретической измены, не боялась причинить боль супругу, сыну и жене потенциального любовника.

Во-вторых, выбрала неправильную тактику и в прямом смысле "задушила" Самохвалова своими действиями.

В-третьих, даже годы спустя она не смогла понять, что Самохвалов не интересовался ею как личностью, а лишь играл с ней в кошки-мышки, чтобы поддержать своё самолюбие.

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Оленька не поняла, что он никогда не был достойным мужчиной, а являлся лишь тщеславным и жестоким манипулятором. За своей влюблённостью Рыжова не смогла разглядеть и почувствовать, что Самохвалов не любил её, а лишь использовал. В своей любви героиня наивна и слепа.

Так кто же жертва — Самохвалов или Рыжова

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Если посмотреть на ситуацию, то Рыжова — ярко выраженная жертва. Она находится в роли "бедной овечки" или "маленькой девочки". Женщине хочется, чтобы на неё обратили внимание, пожалели и спасли. Инфантильность не позволяет здраво оценить происходящее и подумать о последствиях, которые в случае с Рыжовой и привели к катастрофе.

Самохвалов — тоже жертва, но другого типа. Станислав Самбурский Клинический психолог

Он страдает в роли "великого и ужасного" или "сильного и независимого". Мужчине хочется, чтобы все его боялись, уважали и подчинялись. Нарциссизм не позволяет Самохвалову увидеть реальность и почувствовать эмпатию к другим. Он не способен на истинную любовь и дружбу, его путь к достижению целей — через эгоизм и доминирование.

Дополнительно, если рассматривать в текущем контексте, Самохвалов — жертва харассмента на рабочем месте. Мужчины редко заявляют о таких проблемах, но в данном случае они ярко выражены. Другое дело, что расцвели эти домогательства не на пустом месте. Да и гипотетическая Калугина в наши дни по-другому отреагировала бы на сообщение профкома о таких любовных игрищах Рыжовой.

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Какой можно сделать вывод? Отношения Рыжовой и Самохвалова из "Служебного романа" являются примером дисфункциональных, токсичных отношений, в которых оба партнёра несчастны. По объективной оценке: они не соответствуют друг другу по своим потребностям, ценностям и интересам. "Самохвалов это осознаёт сам, а Рыжова узнаёт об этом от Шуры, что и становится для неё настоящим ударом", — подытоживает Станислав Самбурский.