Почему депутат Веремеенко трудится на ВПК России, но не забывает про США В Сети обсуждают кадры из Госдумы, на которых у депутата Сергея Веремеенко заплетался язык. Сам парламентарий говорит, что был болен. Чем прославился Веремеенко и почему его бывшие жёны любят Америку? 13 марта, 21:35 Сергей Веремеенко. Коллаж © LIfe.ru Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © веремеенко.рф

Что произошло в Госдуме

На заседании Госдумы депутат Сергей Веремеенко взял слово, чтобы обсудить иностранное вмешательство, но задать вопрос толком не смог. Он говорил медленно, неразборчиво, проглатывая слова, что председателю Вячеславу Володину пришлось прервать его.

— И на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но! Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? — выступление Веремеенко уже расходится на мемы.

Видео © Telegram / Абзац

Видео мгновенно получило сотни тысяч просмотров. Складывается впечатление, что парламентарий пьян. Через несколько часов отреагировала депутатская приёмная. Там заявили, что политик недавно перенёс грипп, но утром точно находился в нормальном состоянии. А поздно вечером опровержение дал сам Сергей Веремеенко.

— В связи с ситуацией, которая привлекла ко мне пристальное внимание и столь странные интерпретации, должен сообщить, что днём госпитализирован в палату интенсивной терапии в предынсультном состоянии. Ещё утром почувствовал себя плохо, но не стал пропускать пленарное заседание и пытался участвовать в дискуссии по очень важной для всех нас теме санкций и борьбе с иностранным вмешательством, — объяснился Веремеенко (орфография сохранена) в своём телеграм-канале.

Утром сеть тверских СМИ, возглавляемая семьёй местного медиамагната Владимира Орехова, подхватила и распространила объяснения оскандалившегося политика. Оговоримся, что для Веремеенко Тверская область — это политическая родина. Он два срока заседал в тверском областном заксе и дважды избирался в Госдуму от региона.

Дальше всех в поддержке Веремеенко пошёл созданный неделю назад анонимный портал tveractual.ru, чья редакция требует извиниться перед депутатом. Предыдущий материал этого портала перемывал косточки Вадиму Дешёвкину, политическому конкуренту Сергея Веремеенко в Твери.

Чем знаменит Сергей Веремеенко в России

68-летний Сергей Веремеенко — не только депутат, но и успешный бизнесмен, легенда суровых 90-х. Его головокружительный взлёт связан с нефтью. Его имя упоминалось в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях. Потом ушёл в тень, занявшись военкой и политикой. Forbes в своё время оценивал его состояние на уровне $420 млн.

До статьи Life.ru о Веремеенко давно ничего не было слышно. Поисковики в Сети выдавали по нему только позитивный контент: он развил коневодство в Тверской области, основал храм — музей икон в Подмосковье, восстановил мечети в Башкирии, наконец, трудится на оборонный комплекс страны.







— Распространяться много не буду, но мы являемся важным звеном цепи по изготовлению тактических и стратегических ракет, — заявил он ещё в доковидовую эпоху.

Веремеенко действительно носитель гостайны и тесно связан с ВПК. Его семье принадлежит научно-производственное предприятие, где делают защищённые от радиационных излучений микросхемы для межконтинентальных баллистических ракет.

Что известно об американском Veremeenko

За год до начала СВО Life.ru нашёл в американских реестрах тёзку российского депутата — Sergei А Veremeenko. И родились они в один день. Как и у нашего Веремеенко, у него было несколько жён. Их имена и возраст тоже совпали. Сомнений не оставалось, что это один и тот же человек. В далёком 1994 году на территории штата Калифорния Веремеенко выдали Social Security Number — номер социального страхования, присваиваемый гражданам и резидентам США. Следом был куплен коттедж за $1,3 млн в калифорнийском курортном посёлке Харбор-Пойнт на берегу залива Ричардсон. Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. В конце нулевых (когда Веремеенко пошёл в политику) оно было передано доверительному трасту Egan Of Kim Living Trust.













Судя по всему, с нынешней женой, актрисой Софьей Аржаковской, Сергей Веремеенко занимал особняк стоимостью около $3 млн в Лос-Анджелесе на Empyrean way. Ещё Веремеенко арендовал офисы в Сан-Франциско в 2002–2020 годах. В соседнем кабинете числился Сергей Пугачёв, давно скрывающийся от российского правосудия предприниматель и бывший партнёр Веремеенко, с которым они в 90-х открыли "Межпромбанк".

Veremeenko выплачивал в США какие-то налоги — в 2018 году у него скопились по ним долги размером $146 тыс.

Примечательно, что самый большой видеосюжет про Veremeenko подготовили американские журналисты из издания Vice. В 2014 году они приехали к нему в гости. Он кормил их икрой, поил водкой, водил в баню и на охоту, показывал свою коллекцию икон стоимостью $200 млн. Передача называется A Day with a Russian Billionaire. На заставке российский бизнесмен в трусах лежал на шкуре белого медведя.

Видео © Youtube / VICE

Сейчас на Сергея Веремеенко наложили санкции. Официально он в США поехать уже не может. Но могут его жёны, в том числе обе бывших, с которыми он после развода поддерживал деловые отношения (согласно базе СПАРК). Новые адреса в американских телефонных справочниках уже после начала СВО появились у его первой супруги — Аллы Веремеенко, она занимала двушку в Сан-Франциско, а также у нынешней третьей жены — Софьи Аржаковской, она поселилась в одном из лос-анджелесских особняков.

Фото © веремеенко.рф Остались ли у Веремеенко активы в США? 0 Вполне. За ними могут присматривать бывшие жёны Вряд ли, откуда у депутата могут быть активы за границей Я не слежу за жизнью депутатов, мне всё равно

Авторы Андрей Гридасов