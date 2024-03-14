3 пары знаков зодиака, страстно любящих друг друга, но быть вместе долго им не суждено Иногда по звёздам можно определить, кого в партнёры точно себе брать не стоит. Астрология ошибается не так часто, ведь каждому представителю зодиакального круга присущи свои черты. Узнайте, с кем по знаку зодиака вы несовместимы в любви почти на 100%. 14 марта, 05:00 Обложка © Freepik

Вы когда-нибудь задумывались, что найти свою идеальную вторую половинку можно с помощью звёзд? В каком-то роде это правда имеет смысл: все знаки зодиака обладают определёнными чертами личности и характера. Какие-то из них прекрасно сочетаются с потенциальными вторыми половинками, а некоторые, наоборот, нет.

Если интересно, с кем ваш знак зодиака абсолютно точно несовместим в любви, то вот небольшая подсказка, с представителем какого созвездия бросаться в омут романтики астрологи не рекомендуют.

История несчастной любви знаков зодиака Овен и Рак

Почему в паре знаков зодиака Овен и Рак не быть счастью? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Авантюрные представители знака зодиака Овен, относящегося к огненной стихии, не задерживаются настолько долго, чтобы чувствительная вторая половинка, кто по гороскопу Рак — знак зодиака водной стихии, действительно вышла из своей скорлупы. Поэтому между влюблёнными этих созвездий нередко возникает недопонимание, пусть и в начале их отношений кипят страсти.

Как лава после извержения вулкана застывает в океане, так и огненная натура партнёра со знаком зодиака Овен нередко не может полностью реализоваться из-за холодного ума его половинки Рака. Их очень разные характеры в конечном итоге и станут причиной разлуки.

Знаки зодиака Водолей и Телец — несовместимы в любви

Знаки зодиака Водолей и Телец — не могут долго быть вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Оба влюблённых упрямы и своевольны, и ни один из них не хочет позволить другому одержать верх. Партнёр со знаком зодиака Телец очень практичный и логичный человек по своей натуре. Это значит, что ему будет сложно понять творческий образ мышления своей половинки, если она по гороскопу Водолей.

И Телец, и Водолей — трудолюбивые люди, поэтому профессиональные отношения между ними будут великолепными. Эти представители зодиакального круга могут долго быть рядом друг с другом, если не станут играть в любовь.

Какие знаки зодиака никогда не смогут быть вместе: Лев и Дева

Такие разные влюблённые со знаками зодиака Лев и Дева не найдут счастья в семейной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этих знаков зодиака совершенно разные и имеют лишь несколько общих черт. Относящийся к стихии Земли человек, кто по гороскопу Дева, спокойный и собранный. В то время как его партнёр со знаком зодиака Лев, из огненной стихии, — дерзкий и излучающий уверенность в себе экстраверт.

Возможно, в какой-то момент таким разным в принципах и стилях жизни людям со знаками зодиака Лев и Дева покажется, что они влюблены и очарованы друг другом. Вот только "долго и счастливо" в их истории любви точно не случится. Эти знаки зодиака не подходят друг другу вообще.

Авторы Елизавета Терешкова