6 нелюбимых всеми актёров, увидев которых по ТВ зрители переключают канал Некоторые российские и мировые звёзды при появлении на экране вызывают у публики желание поскорее выключить телевизор. Life.ru рассказывает про артистов, которых недолюбливают россияне. 14 марта, 13:00 ТАСС / Прокофьев Вячеслав, © Wikipedia / Gage Skidmore

Отечественные режиссёры не гнушаются приглашать в кино и сериалы даже тех артистов, к которым плохо относятся зрители. Одни ведут себя вызывающе в Сети, другие плохо играют. А третьи появляются на экранах только в сериалах с сортирным юмором. От каких актёров "бомбит" у россиян?

1. Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская бесит всех своим поведением в соцсетях. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Актриса российского кино стала популярна благодаря роли Кристины в сериале "Универ". После первого успеха она начала заниматься блогерством и набрала сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Однако артистку россияне невзлюбили. Дело в том, что Самбурская часто подшучивает над другими и регулярно высмеивает коллег по цеху, делая на них пародии.

Но на этом Самбурская не ограничивается. Последняя её выходка, которая взбесила россиян, произошла совсем недавно. Актрису приглашали принять участие в сериале "Универ. 13 лет спустя", но та отказалась от роли из-за того, что ей не согласились платить высокий гонорар. Пользователи соцсетей не поняли, за что артистка попросила больше денег, ведь какой-то великой звездой она никогда не была.

2. Актёр российского кино Данила Козловский

Данила Козловский взбесил российских патриотов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Раньше этого артиста в России любили все. Благодаря брутальности и харизме он завоевал симпатию не только у девушек, но и у мужчин. Поэтому почти все сериалы и фильмы с его участием были обречены на успех.

После 24 февраля 2022 года Козловский нелестно отозвался о спецоперации, назвав произошедшее "катастрофой во всех смыслах". Но, поскольку большинство его фанатов — патриоты России, они такое высказывание артисту не простили. От актёра начали массово отворачиваться. Поэтому в сериалах и фильмах в РФ он не снимается уже более двух лет.

Но, даже если артист попробует заново начать сниматься в России, вряд ли его вновь ждёт успех. Отмыть свою репутацию ему будет не так уж и просто.

3. Артистка Евгения Лапова

Евгения Лапова плохо сыграла в единственном фильме и угробила свою карьеру. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Звездой российского кино Лапову назвать трудно, поскольку она известна лишь своей ужасной актёрской игрой. Нелюбовь зрителей артистка завоевала благодаря участию в картине "Крым", которая вызвала неоднозначную реакцию у зрителей и кинокритиков.

Многие из тех, кто смотрел фильм, были удивлены низкокачественным талантом Лаповой. По их мнению, именно из-за артистки картина провалилась в прокате, ведь историю у режиссёра не получилось рассказать так, как планировалось изначально. Естественно, после провала в этом проекте карьера у артистки в гору не пошла.

4. Актриса Юлия Александрова

Юлия Александрова уже долгое время не может научиться хорошо играть. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Российская звезда участвовала во многих сериалах и проектах, но, к сожалению, так и не научилась хорошо играть. Россияне знают Александрову благодаря фильму "Горько", который в 2013 году порвал российский кинематограф. Несмотря на то что комедия была популярной, не многим понравилась бездарная актёрская игра артистки.

Помимо этого проекта у Александровой были и другие фильмы, сериалы, но и там она играла очень неестественно. Вполне возможно, что в её появлении на больших экранах замешаны семейные связи. Дело в том, что артистка была замужем за режиссёром Жорой Крыжовниковым.

5. Актёр российских сериалов и фильмов, комик Михаил Галустян

Михаил Галустян постоянно играет персонажей в сериалах и фильмах с сортирным юмором. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Артист — известный шоумен, которого в России знает почти каждый. В своё время он играл во многих известных телепередачах, например шоу "Наша Russia" и "Зайцев +1". Одной половине россиян нравятся роли, которые играет артист, другую часть аудитории Галустян дико раздражает.

Причина нелюбви к артисту довольно проста — он снимается в сериалах и фильмах с сортирным юмором. Причём многие считают, что Галустян — заложник одной роли. Почти везде он играет одинаково, лишь слегка перевоплощаясь. Серьёзных ролей в "умных проектах" у артиста почти нет.

6. Актриса Эмбер Хёрд

Артистка Эмбер Хёрд чуть не угробила карьеру Джонни Деппа. Фото © ТАСС / IPA via ZUMA Press / Zuma

Некоторые мировые звёзды тоже вызывают хейт. Например, во всём мире ненавидят актрису Эмбер Хёрд. Причина в том, что артистка чуть не загубила жизнь бывшего мужа — Джонни Деппа. Во время бракоразводного процесса Хёрд вылила на супруга тонну грязи. Она называла его абьюзером, заявляла, что мужчина занимался домашним насилием. Из-за этого знаменитого пирата даже начали "отменять", выгоняя из многих фильмов.

Однако актёр не растерялся и подал в суд на бывшую жену за клевету. Присяжные рассмотрели улики и посчитали, что Депп действительно невиновен и никаким домашним насилием не промышлял. Они обязали Хёрд заплатить бывшему мужу многомиллионную компенсацию.

Зрители всего мира настолько возненавидели артистку, что сцены с её участием в фильме "Аквамен" 2023 года частично удалили. Но половина публики считает, что и этого недостаточно, чтобы наказать Хёрд.

Авторы Никита Фартов