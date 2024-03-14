"Знаменосцы": Экстрасенс рассказал всю правду о предназначении детей, рождённых в марте Эзотерики считают, что каждый человек приходит в материальный мир со множеством задач. Что призваны сделать те, кто родился в марте, эксклюзивно для Life.ru рассказал экстрасенс и таролог Антон Мамон. 14 марта, 14:30 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Март — один из важнейших месяцев в колесе года с точки зрения большинства эзотерических учений. Это обусловлено периодом, на который он приходится. Первое тепло, возрождение природы, пробуждение от долгого и холодного сна, но вместе с тем и постоянные откаты в отживающую своё зиму.

"Март можно назвать одним из самых противоречивых отрезков в календаре. Всё это неизбежно отражается на характере и кармических задачах тех людей, кому довелось появиться на свет в начале весны", — рассказывает Life.ru экстрасенс и таролог Антон Мамон.

С каким предназначением в этот мир приходят люди, рождённые в марте? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Большая часть марта отведена представителям знака зодиака Рыбы. Не секрет, что эти люди обладают неотразимым шармом, неординарными задатками в искусстве, оригинальным юмором, а ещё — несравненной интуицией.

Из слабых сторон данного зодиака невозможно не отметить патологическую обидчивость и постоянное самокопание, что порой уводит Рыб слишком далеко от реальности. Антон Мамон Экстрасенс, таролог

Родившиеся в марте часто вынуждены играть непростую роль знаменосцев, то есть не непосредственных актёров и творцов, а их предвестников. А непростым данное амплуа делают сразу несколько факторов.

Во-первых, рассказывает экстрасенс, неприязнь, с которой общество встречает всё новое. Автоматическое отторжение неизвестного заложено в людях природой. Так она спасает их от необдуманного риска и множества опасностей, что скрываются в видимом нами впервые или не познанном полностью. Мартовские принимают весь этот огонь на себя и часто борются с самой жёсткой критикой, получают немало отказов, ощущают противодействие даже самым благородным и чистым идеям.

Какая кармическая задача у вас по месяцу рождения: март. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во-вторых, "предвестники весны" по причине того, что они довольно редко обладают ресурсами полноценного деятеля, не могут похвастать надёжными результатами своей работы.

Да, они легко расчищают дорогу тем, кто идёт следом, отлично привлекают внимание, становясь красноречивым щитом, но почти никогда конечный итог не воспринимается как их заслуга. Антон Мамон Экстрасенс, таролог

В лучшем случае мартовские люди серьёзно зависят от других в плане ресурсов, а потому делят славу. В худшем — все лавры достаются другим. А про тех, кто колол самый жёсткий лёд, забывают.

Кроме того, как упоминалось ранее, люди, дни рождения которых приходятся на начало весны, невыносимо изменчивы. Они, словно погожий мартовский день, могут быть яркими, тёплыми, нежными, а вдруг и ударить в лицо нечеловеческим холодом.

Что такого особенного в людях, рождённых в марте: таланты, характеристика и минусы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Эта переменчивость — не то, чем гордятся мартовские, зачастую они и сами ужасно страдают от перепадов, боятся оттолкнуть от себя тех, кто им приятен или дорог", — поясняет экстрасенс. Как следствие, такие люди замыкаются в себе и, как никто другой, любят углубиться в анализ проблем собственной ответственности во всём происходящем (как правило, со знаком минус).

Да, безусловно, люди с днём рождения в марте — яркие личности, но сиять долго в одном амплуа или, к примеру, с одним партнёром у них выходит скверно. Они, как вестники перемен, вынуждены и сами меняться бесконечно. Антон Мамон Экстрасенс, таролог

Это непрерывный процесс, глядя на который, все окружающие начинают думать о подвижках различной степени серьёзности.

День рождения в марте: что говорит о человеке и его кармической задаче для рода семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Уехать в другой город, резко сменить профессию или внезапно развестись на фоне тихой семейной жизни — это то, что мартовским даётся с удивительной лёгкостью. Впрочем, со слов Антона Мамона, это не означает ветрености. Осознанный персонаж, родившийся в марте, знает, как проводить изменения через себя, подобно току. В то же время он имеет надёжное заземление и точку опоры в реальной повседневной жизни.

"В заключение можно сказать, что люди, родившиеся в марте, нечасто сворачивают горы своими силами и в то же время без них огромная часть процессов стояла бы на месте", — подчёркивает таролог. Они — первая искра, от которой разгорается пламя. Роль непростая, но весьма и весьма почётная.