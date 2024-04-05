Куда делись "синие воротнички": Объясняем, как курьеры, дворники и водители стали самыми востребованными на рынке труда Российский рынок труда к началу 2024 года побил сразу два рекорда: при самом низком в истории уровне безработицы зафиксировали беспрецедентный дефицит кадров в разных сферах. 5 апреля, 07:00 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Больше всего вакансий для "синих воротничков" — официантов, охранников, водителей, курьеров, а также представителей других рабочих профессий. Рассказываем, почему всем настолько нужны такие специалисты.

Занятость

В конце 2023 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум: снизился до 2,9%. По данным Росстата, именно такая доля работоспособных жителей страны не трудоустроена.

Сама по себе низкая безработица — хороший показатель. Однако, пояснил министр экономического развития Максим Решетников, российской экономике она сейчас только вредит. Дело в том, что низкая безработица сочетается с другими факторами, например с дефицитом сотрудников. В такой ситуации максимальное количество людей трудоустроены, но на рынке труда огромное количество вакансий, на которые просто некому откликнуться.

Нехватка работников

По данным SuperJob, специалистов не хватает 85% российских компаний. При этом половина участников опроса, который провёл портал "Работа.ру", назвали самыми востребованными именно "синих воротничков". Как отмечал президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков, в России не хватает 500–800 тысяч таких специалистов.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучал рынок труда с 2021 по 2023 год. Исследователи обнаружили, что наиболее высок дефицит кадров в следующих сферах:

почтовая связь и курьерская деятельность;

розничная торговля;

пассажирский транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы, такси).

Схожая ситуация и в других рабочих специальностях. По данным hh.ru, в профессии токаря на одну открытую вакансию приходится 0,6 резюме; в профессии дворника — 0,8 резюме. Курьеры в 2023 году вошли в топ-5 самых востребованных специалистов в области логистики, транспорта и перевозок.

Фото © Hse.ru

Текучка кадров

Исследователи hh.ru отмечают, что 25% "синих воротничков" меняют место работы минимум раз в год. Среди курьеров почти четверть уходит в другую компанию уже спустя три месяца. "Воротнички" меняют компанию по разным причинам: кто-то рассматривает работу в сфере услуг как временную, кого-то не устраивают условия труда и вознаграждение.

Компаниям приходится постоянно искать новых "синих воротничков". Чтобы те дольше не меняли место работы, работодатели повышают зарплаты и самостоятельно обучают специалистов. Аналитики hh.ru и сервиса "YouDo бизнес" выяснили, что в 2023 году примерно 30% российских компаний готовы платить "синим воротничкам" на 28% больше.

Фото © Hh.ru

На наём, обучение и удержание сотрудников компании вынуждены тратить больше ресурсов, чем раньше. Иногда расходы оказываются непосильными, и бизнес приходится закрывать. Но даже если организации хватает бюджета, страдает производительность: без достаточного количества рабочих рук и возможности быстро найти их становится труднее выполнять планы и обеспечивать компанию. Из-за этого, а также на фоне общемировой инфляции повышаются цены на товары и услуги.

Что дальше?

Эксперты сходятся на том, что проблема "синих воротничков" будет актуальна минимум до 2027 года. Потом острый дефицит может закончиться: поколение конца прошлого – начала нынешнего века как раз начнёт искать первую работу. "На рынок выйдут десятки и сотни тысяч молодых специалистов", — объясняет Евгения Шамис, руководитель исследовательского центра "RuGenerations — Российская школа теории поколений".

Однако свободные рабочие места закончатся не во всех сферах. Например, в пассажирском транспорте, согласно исследованию НИУ ВШЭ, работодатели на скорые улучшения не надеются. Показатель, который отражает ожидания менеджеров (баланс кадровых ожиданий), в этой отрасли впервые с конца 2021 года опустился до 0%.

Фото © Hse.ru

Специалисты видят два основных способа справиться с дефицитом сотрудников: расширить кадровый потенциал и автоматизировать работу компаний. Для первого метода предлагают работать с новыми для отраслей (ранее мало задействованными) категориями граждан, например студентами и людьми старшего возраста.

Второй метод планируют использовать 75% предпринимателей, участвовавших в исследовании, которое провело содружество производственников "Цех" совместно с компаниями "Первый бит" и Technored. При этом 40% опрошенных будут автоматизировать в 2024 году и производство, и бизнес-процессы. С помощью технологий, в частности искусственного интеллекта, компаниям удаётся ускорять работу, учитывать персональные запросы клиентов, а также быстрее собирать и обрабатывать необходимые данные. Например, в некоторых отелях уже полностью автоматизирован ресепшен: постояльцы регистрируются, получают ключ от номера и узнают всю нужную информацию без помощи специальных сотрудников.

Тем не менее не в любой сфере "синих воротничков" могут заменить алгоритмы. Например, бутиковый сервис "остаётся в формате взаимодействия человека с человеком", считает руководитель Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Алексей Масютин. Так что вакансий в рабочих профессиях будет достаточно ещё долгое время.

Авторы Валерия Мишина