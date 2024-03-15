Как устроен отряд предателей из РДК, решивших воевать с Россией За последними нападениями на Белгород и подготовкой диверсий против участников СВО стоит покинувший Россию предатель — скинхед Денис Капустин*** и его группировка "Русский добровольческий корпус"*. Кто их финансирует? 14 марта, 21:41 Денис Капустин (Никитин)***. Коллаж © Life.ru. Фото © Getty Images / Narciso Contreras, © armyinform.com.ua

Российские предатели

Вот уже несколько дней ГУР Украины не оставляет попыток атаковать Белгородскую область, забрасывая туда диверсионные группы. Во-первых, так спецслужба отвлекает внимание украинского населения от резко ухудшающегося положения ВСУ на линии боевого соприкосновения, а во-вторых, пытается сорвать выборы президента в российских регионах. Только за четверг число пострадавших от обстрелов в Белгородской области уже достигло 17, ещё двое погибли.

Костяк украинских боевиков собран из представителей пресловутого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Причём действовать боевики должны сразу по двум направлениям.

Российские силовики успешно отбили атаки украинских боевиков. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Одно — диверсионное — против собственных граждан внутри страны. Второе — вооружённое вторжение боевиков РДК* с территории Украины в Белгородскую область.

Российские силовики успешно отбили атаки украинских боевиков. За три дня боевых действий подконтрольные ГУР подразделения РДК* уже потеряли около двадцати единиц различной военной техники и почти двести человек погибшими.

Кроме того, ячейки РДК* в других регионах России должны были устроить диверсии и теракты.

Военнослужащие РФ осматривают брошенную базу отдельного отряда специального назначения "Азов"*. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Санкт-Петербурге в четверг ФСБ задержала четырёх диверсантов из законспирированной ячейки РДК*. По оперативным данным, они по заданию кураторов собирались отравить продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военным в зоне СВО и жителям новых территорий России.

Кроме того, участники группы изучали местные объекты критически важной инфраструктуры для подготовки терактов. Теперь же против них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) — всем подельникам грозит по 20 лет лишения свободы.

Почему на Украине возлагают надежды на РДК*

Украинские блогеры пишут, что распиаренный отряд российских предателей из РДК на самом деле уже давно большей частью состоит из граждан Незалежной. Дескать, за два года боёв беглые россияне в основном уже были истреблены и в отсутствие восполнения освобождающиеся места теперь стали занимать военнослужащие ГУР.

Косвенное подтверждение этим заявлениям можно найти в последних интервью с главарями РДК* на украинских телеканалах и "Ютубе". В последнее время на вопросы журналистов там почему-то всё чаще стали отвечать незнакомые парни на чистейшей мове. На эти же мысли наводят регулярные и навязчивые призывы членов группировки присоединяться к "их борьбе".

Украинские блогеры пишут, что распиаренный отряд российских предателей из РДК* на самом деле уже давно большей частью состоит из граждан Незалежной. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Летом прошлого года журналисты немецкой Deutsche Welle попытались оценить размах этого "патриотического движения" и насчитали примерно 100–150 участников.

В наиболее разумной части украинской блогосферы (такая там всё же есть, несмотря на все усилия украинских спецслужб) имеется мнение, что банды типа РДК*, состоящие из бывших российских скинхедов, футбольных фанатов и прочего беглого криминалитета, существуют для поддержания иллюзии наличия раскола внутри России. Дескать, есть они — "хорошие русские", помогающие миру бороться с "российской агрессией".

Откуда взялись боевики РДК*

Организовал отряд российских предателей 40-летний нацист, внук директора сочинского цирка Денис Капустин*** (настоящая фамилия Никитин. — Прим. Life.ru). Свою карьеру он начинал с участия в околофутбольных бандах в том числе и в Германии, куда в 2001 году в возрасте 17 лет уехал с семьёй на ПМЖ.

С 2014-го начал светиться в рядах украинских нацистов, содействовал созданию и развитию таких добробатов, как "Азов"*, "Карпатская сечь"* и "Национальный корпус"*, популяризировал ультраправые идеи, привозил из Европы в страну новых "побратимов" для участия в событиях в Донбассе.

Денис Капустин (Никитин)***. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Похоже, здесь он оброс настолько крепкими связями в постмайданной властной вертикали, что заводимые на него украинскими следователями уголовные дела закрывались практически сразу.

К началу СВО Капустин*** сколотил свою собственную банду (он так и называл своих соратников в многочисленных интервью украинским медиа), в основном состоящую из выходцев из России. Легализовать её предполагалось через оформление в качестве одного из подразделений ВСУ, и этого предатель добился после организованной для него встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как с группировкой предателей связан Илья Пономарёв**

Ещё год назад считалось, что по крайней мере первую помощь создаваемому РДК* мог оказывать беглый российский депутат-иноагент Илья Пономарёв**. Бывший подчинённый Ходорковского** сам признавался, что на содержание и раскрутку незаконных вооружённых батальонов ему пришлось выделить более одного миллиона долларов из собственного кармана. И он же якобы участвовал в организации прошлогоднего налёта РДК* в Белгородскую область (террористы тогда вторглись на территорию России тоже в марте).

У ряда знавших его людей были сомнения в такой искренности — у него просто не было таких доходов. Пономарёв** якобы использовал любой повод для собственного пиара с целью выбить деньги на житьё у кураторов.

Беглый российский депутат-иноагент Илья Пономарёв**. Фото © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Например, сразу после убийства Дарьи Дугиной беглый депутат заявлял о созданной на Украине некоей Национальной республиканской армии (НРА), которая взяла ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной и другие террористические акты в России. И после этого опровергал причастность к преступлению агента ГУР Натальи Вовк.

С начала боевых действий в приграничных районах Белгородчины Пономарёв** пишет на своих площадках победные посты про вторжение "освободительных сил" в Россию, выдавая происходящее как свою заслугу.

*Запрещённая в России террористическая организация. ** Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. *** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Почему среди жителей России нашлись предатели, воюющие на стороне Украины? 0 Они решили заработать деньги Потому что совершали преступления в России и нужно было скрыться Воюют идейно, потому что всегда ненавидели свою родину

Авторы Евгений Кузнецов