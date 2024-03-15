Крупная нефтегазовая компания отчиталась о рекордной выручке

"Газпром нефть" опубликовала финансовую отчётность. По итогам 2023 года компания обеспечила рекордный рост выручки. Она составила 3 трлн 520 млрд рублей. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 641 млрд рублей.

Высокие финансовые результаты позволили компании выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на акцию.

В 2023 году "Газпром нефть" увеличила добычу углеводородов, завершила ключевой этап модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода, обеспечила объёмы переработки на своих НПЗ в России на уровне предыдущего года, нарастив при этом выпуск топлива. Хорошие финансовые результаты позволяют обеспечить развитие производства.