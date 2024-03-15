В праздники выросли продажи смарт-часов и фитнес-браслетов В качестве подарков россияне всё чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. 15 марта, 12:39 Обложка © TASS / Zuma

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. С 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% — в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

В этот период картина потребления также изменилась. Таковы данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали "цифровые аксессуары" и "умные колонки". Так, число покупок умных часов выросло в два раза, а фитнес‑браслетов — в три раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в деньгах на 120%. Здесь в списке наиболее частых покупок значатся Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок выросли на 296% в штуках и на 264% — в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение "Яндекс.Станциям" с Алисой в версии "Лайт" и "Мини+".

Медленнее остальных росла категория смартфонов. Она показала самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.

— Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением, — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Авторы Валерия Мишина